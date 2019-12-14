Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика
Турция направила в Ливию спецназ
Турция направила в Ливию спецназ и военную технику в помощь правительству национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи.
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Армия и оружие
Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана
Футбол
В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю
Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Политика
Глава Минэкономики Украины опроверг сообщения об отставке
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке.
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Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram
Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Общество
Rambler потребовала заблокировать Twitch в России
Требования включают блокировку Twitch в России и взыскание рекордной компенсации в размере 180,345 млрд рублей (около $2,9 млрд), сообщила представляющая стриминговую платформу в суде Юлианна Табастаева.
Политика
Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
Политика
В правительстве Финляндии оказались 7 мужчин и 12 женщин
Кресла в кабинете министров Финляндии на прошлой неделе заняли семеро мужчин и 12 женщин, четырем из которых еще нет 35 лет.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Здоровье
Психолог указал на начальные симптомы депрессии
Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский сообщил о том, что начальными симптомами депрессии могут стать нарушение сна и замедление двигательной активности.
Политика
СБУ запретила на три года съемочной группе «Звезды» въезд на Украину
«Съемочной группе телеканала «Звезда» запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Гитлянской.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Общество
Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян
В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Экономика
Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре
По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Наука
Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи
Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Культура
Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством
Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Хоккей
Российские юниоры впервые выиграли Мировой кубок вызова по хоккею
Юниорская сборная России по хоккею (U18) стала обладательницей Мирового кубка вызова впервые в истории турнира, передает «МИР 24».
Общество
Роскомнадзор внес «Яндекс.Дзен» в реестр распространителей информации
«Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса „Яндекс.Дзен“, и ООО „Сибирско-Уральская медиакомпания“, обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети „Интернет“ на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно», — сообщили в Роскомнадзоре.
Гаджеты
Обои для рабочего стола «сломали» экран Xiaomi
Один из пользователей Reddit рассказал, что после установки на Xiaomi Mi 9 определённых обоев, экран смартфона стал работать с ошибками.