Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
Читать в источнике
Комментировать135

Подробнее о событии

Лукашенко променял российские деньги на китайские

News.ru12:46

Китай согласился выдать Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов

Московский Комсомолец01:58

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБК02:31

Белоруссия взяла кредит у Китая на сумму около $500 млн

Телеканал 360°02:46

Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита на сумму около $500 млн

ТАСС01:47

Белоруссия договорилась с Китаем о срочном кредите в $500 млн

REGNUM02:43

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новости13 декабря в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:06, Ашберн

Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

КП - Беларусь07:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика

Турция направила в Ливию спецназ

Турция направила в Ливию спецназ и военную технику в помощь правительству национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи.
Национальная служба новостей 12:48
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM 13:57
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Армия и оружие

Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана

Российская газета 04:46
Футбол

В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю

Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Аргументы и Факты 01:18
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста 12:56
Политика

Глава Минэкономики Украины опроверг сообщения об отставке

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке.
Rambler News Service 14:03
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram

Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Телеканал 360° 09:22
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 14 декабря в 13:00
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Общество

Rambler потребовала заблокировать Twitch в России

Требования включают блокировку Twitch в России и взыскание рекордной компенсации в размере 180,345 млрд рублей (около $2,9 млрд), сообщила представляющая стриминговую платформу в суде Юлианна Табастаева.
Forbes 01:40
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
REGNUM 12:58
Политика

В правительстве Финляндии оказались 7 мужчин и 12 женщин

Кресла в кабинете министров Финляндии на прошлой неделе заняли семеро мужчин и 12 женщин, четырем из которых еще нет 35 лет.
Газета.Ru 13:38
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 10:21
Музыка

Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Пятый канал 13 декабря в 21:07
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10

В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
iXBT.com 13:55
Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

REGNUM 07:43
Здоровье

Психолог указал на начальные симптомы депрессии

Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский сообщил о том, что начальными симптомами депрессии могут стать нарушение сна и замедление двигательной активности.
MedikForum.ru 11:15
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

РИА Новости 07:38
Политика

СБУ запретила на три года съемочной группе «Звезды» въезд на Украину

«Съемочной группе телеканала «Звезда» запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Гитлянской.
Известия 13:01
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Общество

Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян

В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Известия 12:29
Хоккей

Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов

Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
РИА Новости 12:18
Экономика

Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении.
Ведомости 08:40
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Наука

Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи

Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Planet Today 03:42
Культура

Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством

Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Коммерсантъ 09:55
Хоккей

Российские юниоры впервые выиграли Мировой кубок вызова по хоккею

Юниорская сборная России по хоккею (U18) стала обладательницей Мирового кубка вызова впервые в истории турнира, передает «МИР 24».
МИР 24 04:19
Общество

Роскомнадзор внес «Яндекс.Дзен» в реестр распространителей информации

«Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса „Яндекс.Дзен“, и ООО „Сибирско-Уральская медиакомпания“, обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети „Интернет“ на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно», — сообщили в Роскомнадзоре.
Телеканал 360° 12:14
Гаджеты

Обои для рабочего стола «сломали» экран Xiaomi

Один из пользователей Reddit рассказал, что после установки на Xiaomi Mi 9 определённых обоев, экран смартфона стал работать с ошибками.
Ferra вчера в 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное