Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Экономика
Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Происшествия
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Общество
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
Здоровье
Подписан перечень поручений по развитию первичного медицинского звена
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 2019 года в Светлогорске.
Общество
Роскомнадзор запросил Twitter из-за блокировки российских аккаунтов
Роскомнадзор обратился к Twitter за разъяснениями причин ограничения доступа к трем российским аккаунтам, сообщила пресс-служба регулятора.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Авто
Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4
АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Общество
Количество DDoS-атак в России каждый год увеличивается на четверть
«Ежегодно количество DDoS-атак с усилением увеличивается на четверть, а используемых для этого объектов— на треть», — передает ТАСС его слова.
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса
14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух марках чая
Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Политика
Путин 16 декабря проведет заседание Комиссии по ВТС
"Путин начинает трудовую неделю в Москве, сегодня день внутренних совещаний и мероприятий, среди которых будет заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики
В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков.
Политика
Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину
Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
Политика
Левченко заявил об участии КПРФ в выборах иркутского губернатора
КПРФ примет участие в выборах главы Иркутской области осенью 2020 года, заявил Левченко 16 декабря.
Армия и оружие
НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок
В НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают закон о профилактике домашнего насилия
Согласно опросу ВЦИОМа, на который ссылается газета «Ведомости», 70% россиян (из них 80% женщин и 57% мужчин) считают нужным принять закон о профилактике домашнего насилия.
Общество
Пожилых японских фермеров оденут в экзоскелеты
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Общество
Чиновникам Минздрава РО предъявили официальное обвинение
Следственное управление ФСБ по Ростовской области предъявило обвинение министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по ч.1 ст.286 — превышение должностных полномочий.