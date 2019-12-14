Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Белоруссия взяла кредит у Китая на сумму около $500 млн

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Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБК02:31

Белоруссия договорилась с Китаем о срочном кредите в $500 млн

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Китай согласился выдать Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов

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Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита на сумму около $500 млн

ТАСС01:47

Белоруссия договорилась с Китаем о кредите в $500 млн

News.ru02:29

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новости13 декабря в 18:45
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Как стало известно «СЭ», в ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть свой пост.
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«Не менее опасна, чем рак мозга». Как вовремя заметить меланому

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Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
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Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 14 декабря в 13:00
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ПСВ уволил ван Боммела с поста главного тренера

ПСВ объявил об отставке главного тренера команды Марка ван Боммела.
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Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»

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Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»

Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Росбалт 14 декабря в 11:45
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В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
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Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Политика

Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением назначить экс-министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора.
RT на русском 03:24
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
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Общество

Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

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Общество

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
РИА Новости 02:04
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия вчера в 15:47
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Политика

«Яблоко» получило нового председателя

Шансы на успех были и у Льва Шлосберга, однако он занял второе место. Менять же устав партии ради Г.Явлинского не стали.
Вестник СЗФО вчера в 13:07
Биатлон

Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Pravda.Ru 04:39
Происшествия

Прокуратура проверит дворец спорта в Перми после концерта Макса Коржа

Поводом для проверки стал инцидент во время концерта: фанаты Коржа пронесли в зал файеры, зажгли их, после чего вступили в потасовку с пожарными, которые тушили огонь.
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Хоккей

Сборная России одержала победу над Финляндией на «Газпром Арене»

На «Газпром Арене» завершилась встреча сборной России с национальной командой Финляндии в рамках Кубка Первого канала.
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Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
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Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
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Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
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Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

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Происшествия

В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
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Происшествия

Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:38
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

ProstoProSport вчера в 23:09
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