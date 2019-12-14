Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Общество
Путин расширил территорию налога для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Гаджеты
В России поступил в продажу смартфон Xiaomi Mi Note 10
Стартовали продажи новых смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой.
Происшествия
В Чебоксарах арестовали студентку, напавшую с ножом на педагога
Студентку второго курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа, напавшую с ножом на преподавателя, по решению суда заключили под стражу.
Происшествия
Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро
Полиция задержала 23-летнего мужчину, который устроил стрельбу на станции метро «Косино» в Москве.
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Минобороны опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух МиГ-31БМ.
Здоровье
Метформин от диабета вызывает опухоли и может провоцировать рак
Популярное в западных странах лекарство от сахарного диабета метформин может вызывать образование опухолей и способствовать развитию рака.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян поддержали закон о домашнем насилии
70% россиян поддерживают введение закона о домашнем насилии, против поправок в законодательство выступили 7% опрошенных, сообщают Ведомости со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Происшествия
Адвокат подозреваемой Кузьменко обнародовал ее переписку накануне убийства Шеремета
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Политика
Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия
Путин в своем выступлении подчеркнул, что позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Политика
Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Болельщики назвали «нацистом» украинского нападающего Романа Зозулю
Оскорбления, которые испанские фанаты выкрикивали в адрес украинского нападающего Романа Зозули, играющего в составе "Альбасете", стали причиной остановки матча второго по силе дивизиона футбольного чемпионата Испании.
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва проверяют аэропорты и вокзалы
Четыре московских аэропорта проверяют после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрывов, заявили ТАСС в правоохранительных органах.