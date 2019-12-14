Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Белоруссия взяла кредит у Китая на сумму около $500 млн

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Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

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Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

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Белоруссия договорилась с Китаем о срочном кредите в $500 млн

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Белоруссия договорилась с Китаем о кредите в $500 млн

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Пожар не помешал ремонту на «Адмирале Кузнецове», заявил глава ОСК

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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
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Авиадебошира на рейсе в Новосибирск привязали к креслу

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На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
BFM.ru вчера в 07:18
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В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
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Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
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Происшествия

На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
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Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Lenta.ru 06:30
Общество

Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.
Газета.Ru 06:38
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
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В России поступил в продажу смартфон Xiaomi Mi Note 10

Стартовали продажи новых смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой.
МонаВиста 06:59
Происшествия

В Чебоксарах арестовали студентку, напавшую с ножом на педагога

Студентку второго курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа, напавшую с ножом на преподавателя, по решению суда заключили под стражу.
Российская газета 07:08
Происшествия

Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который устроил стрельбу на станции метро «Косино» в Москве.
Lenta.ru 04:04
Армия и оружие

Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ

Минобороны опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух МиГ-31БМ.
РИА Новости 05:01
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Метформин от диабета вызывает опухоли и может провоцировать рак

Популярное в западных странах лекарство от сахарного диабета метформин может вызывать образование опухолей и способствовать развитию рака.
Ugpressa.ru 04:43
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Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
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ВЦИОМ: 70% россиян поддержали закон о домашнем насилии

70% россиян поддерживают введение закона о домашнем насилии, против поправок в законодательство выступили 7% опрошенных, сообщают Ведомости со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.
ИжевскИнфо.РУ 05:03
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Происшествия

Адвокат подозреваемой Кузьменко обнародовал ее переписку накануне убийства Шеремета

Украина.ру 03:37
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
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Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Путин в своем выступлении подчеркнул, что позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции.
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Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
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Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.
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Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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Болельщики назвали «нацистом» украинского нападающего Романа Зозулю

Оскорбления, которые испанские фанаты выкрикивали в адрес украинского нападающего Романа Зозули, играющего в составе "Альбасете", стали причиной остановки матча второго по силе дивизиона футбольного чемпионата Испании.
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В Москве из-за угрозы взрыва проверяют аэропорты и вокзалы

Четыре московских аэропорта проверяют после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрывов, заявили ТАСС в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 05:53
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