с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".

Происшествия На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося "Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.

Армия и оружие Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.

Происшествия Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.

Экономика РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.

Здоровье Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.

Политика Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ» Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.

Происшествия В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка 16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.

Хоккей «Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.

Наука Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Гаджеты Назван идеальный смартфон 2020 года Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.

Общество В Гидрометцентре рассказали о январской погоде Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.

Общество Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.

Экономика Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.