Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБКвчера в 02:31
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Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией
КП - Беларусьвчера в 07:46
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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Армия и оружие
Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море
Происшествия
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
Армия и оружие
Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Шоу-бизнес
Николай Басков показал свою «роскошную» квартиру
Российский певец Николай Басков показал поклонникам интерьеры своей квартиры в Москве на Пречистенской набережной.
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Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Политика
Дмитрий Чернышов ушёл в отставку
Политика
Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»
Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Происшествия
В Казани потушили пожар на мебельном складе
Крупный пожар на мебельном складе в Казани потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Хоккей
«Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина
Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Футбол
Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян
В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Гаджеты
Назван идеальный смартфон 2020 года
Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой оказалась в больнице после скандала с матерью
Дочь актрисы и ведущей Даны Борисовой Полина попала в больницу после того, как поссорилась с матерью.
Общество
Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки
Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Авто
Обновленный Kia Stinger стал дешевле
Стоимость автомобиля составляет от 2 114 900 до 3 404 900 рублей, при этом самая популярная версия модели в комплектации Prestige стала дешевле на 180 тыс. и стоит от 2 424 900 рублей.
Кино