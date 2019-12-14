с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

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Политика СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.

Происшествия По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

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