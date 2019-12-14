Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается
, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.
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