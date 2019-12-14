Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБКвчера в 02:31
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Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией
КП - Беларусьвчера в 07:46
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:51, Ашберн
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Капитан московского "Спартака" защитник Георгий Джикия рассказал об инцидентах перед и после матча с "Зенитом" 18-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в Санкт-Петербурге 1 декабря и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.
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На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
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В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
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«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — считает Горбачев (цитата по ТАСС).
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Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
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Участник группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта "жалким зрелищем".
Армия и оружие
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Экономика
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Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в аэропорт Новосибирска
Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Бангкок — Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности.
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов.
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Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
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В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
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Гордума Екатеринбурга без споров утвердила бюджет на 2020 год
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В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
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В Китае запретили упоминание Озила
В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.