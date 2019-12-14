с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Происшествия Фигурантку дела о хищениях у банка «Югра» отпустили из СИЗО Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд руб. у банка «Югра» завели в январе 2019 года по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата, совершенные группой или в особо крупном размере»).

Футбол Джикия рассказал про инцидент с водителем автобуса в Санкт-Петербурге Капитан московского "Спартака" защитник Георгий Джикия рассказал об инцидентах перед и после матча с "Зенитом" 18-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в Санкт-Петербурге 1 декабря и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

Происшествия На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося "Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.

Недвижимость В Москве подешевели новые квартиры Цены на новые квартиры разных классов в Москве меняются по-разному: в экономклассе за минувший ноябрь «квадрат» подорожал на четыре процента, до 143,7 тысячи рублей.

Футбол Экс-тренер «Ротора» возглавит клуб ПФЛ Как стало известно matchtv.ru, «Тюмень» с большой долей вероятности возглавит Игорь Меньщиков, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера «Ротора».

Политика Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству «В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — считает Горбачев (цитата по ТАСС).

Армия и оружие В Черное море вошел американский эсминец В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.

Хоккей «Нью-Джерси» обменял Холла и Спирса в «Аризону» По условиям сделки между клубами, в обмен на Холла и Спирса "Нью-Джерси" получил условный выбор в первом раунде драфта 2020 года, условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года, а также нападающих Ника Меркли, Нэйта Шарра и защитника Кевина Бала.