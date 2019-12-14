Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
Читать в источнике
Оценить173
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Общество
Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
Политика
В России рассказали о «дурной наследственности» Зеленского
По словам Чеснакова, который сослался на свидетельства Суркова, в ходе парижского саммита украинская делегация повторяла «старые неприемлемые идеи» прежней команды.
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
Экономика
В списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Культура
Пугачева отказалась от новогодних огоньков
Алла Пугачева не принимала участия в съемках новогодних огоньков на российских телеканалах.
Общество
Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»
Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет.
Космос
Третий не лишний. Расстояние от Земли до Солнца выяснили ученые
Благодаря транзиту Меркурия по солнечному диску, который происходит примерно 13 раз в 100 лет, было определено расстояние между Землей и Солнцем, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Гаджеты
Турция потеряла доступ к новым смартфонам с Android
Компания Google сообщила своим турецким деловым партнерам, что не сможет поддерживать новые смартфоны с Android в этой стране, после того, как турецкий совет по конкуренции постановил, что изменения, внесенные Google в контракты, являются неприемлемыми.
Футбол
Семин: я остаюсь в «Локомотиве», мое послание кто-то не так понял
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил РИА Новости, что продолжит работу в команде, а его обращение к болельщикам не совсем правильно поняли.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Здоровье
Названы недооцененные факторы рака мочевого пузыря
Риск заболеть раком мочевого пузыря повышают четыре фактора, которые многие недооценивают: никотиновый, профессиональный, личный и медицинский.
Общество
Boeing задумался о приостановке производства 737 MAX
Руководство Boeing рассматривает приостановку или сокращение производства запрещенных к полетам лайнеров серии 737 MAX.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Политика
В МИД Украины назвали даты для нового перемирия в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что о новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Технологии
«Магнит» планирует открыть платформу для цифровой рекламы
Ритейлер «Магнит» при поддержке компании Aggregion собирается запустить платформу с цифровой рекламой.