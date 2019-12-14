с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Культура Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках» Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи "новогодних огоньков" для телевидения, передает сайт kp.ru со ссылкой на директора артистки Елену Чупракову.

Финансы Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Происшествия Названа причина смерти сооснователя «Белых касок» Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.

Политика Условие транзита газа через Украину назвал Песков Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, рассказал, что на саммите в Париже 9 декабря «нормандская четвёрка» поднимала тему транзита российского газа через территорию Украины.

Гаджеты Microsoft внезапно передумала хоронить мобильный Windows Компания Microsoft планировала окончательно прекратить официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709) 10 декабря 2019 года.

Финансы Рубль сначала ослабнет до 63, а потом укрепится до 60 — Сбербанк В первом квартале рубль может укрепиться вместе с некоторыми валютами развивающихся рынков до 60/$ Заключение «первой фазы» торгового соглашения может означать, что в следующем году США и Китай будут избегать эскалации конфликта.

Здоровье Врач назвал недооцененные факторы развития рака Сотрудник университетской больницы в Гиссене уролог Герсон Людеке перечислил недооцененные факторы риска рака мочевого пузыря.