Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБК02:31
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Культура
Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи "новогодних огоньков" для телевидения, передает сайт kp.ru со ссылкой на директора артистки Елену Чупракову.
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Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
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Кино
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Общество
ВЦИОМ: закон о домашнем насилии поддержали 70% россиян
Большинство респондентов высказались о недопустимости домашнего насилия — так ответили 94% женщин и 85% мужчин.
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Армия и оружие
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Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
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Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
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Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
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Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
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Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
Авто
Самый восточный салон Toyota обрел новый дом
Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
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Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян
В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Происшествия
Директора ФБК Жданова отпустили из ОВД без составления протокола
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили из ОВД.
Политика
Условие транзита газа через Украину назвал Песков
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, рассказал, что на саммите в Париже 9 декабря «нормандская четвёрка» поднимала тему транзита российского газа через территорию Украины.
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Microsoft внезапно передумала хоронить мобильный Windows
Компания Microsoft планировала окончательно прекратить официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709) 10 декабря 2019 года.
Финансы
Рубль сначала ослабнет до 63, а потом укрепится до 60 — Сбербанк
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Врач назвал недооцененные факторы развития рака
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Происшествия
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В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Политика
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран
Ранее Россия оказалась в тройке самых могущественных стран мира вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.