Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
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В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
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В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
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В Казани локализовали пожар на мебельном складе
Крупный пожар на мебельном складе в Казани локализован на площади 5,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Экономика
Плюс декарбонизация всей Европы: станет ли ЕС климатически нейтральным
Цели ставятся исключительно амбициозные, хотя в документе подчеркивается, что Европа уже сделала много шагов, чтобы стать наиболее "экодружественным" континентом.
Политика
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Авто
KIA зарегистрировала новый фирменный логотип
Компания KIA в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) зарегистрировала новую фирменную эмблему в двух цветовых схемах, которая в перспективе может появиться на будущих моделях бренда.
Политика
Опубликована полная версия доклада демократов по импичменту Трампу
Комитет по судебным делам Палаты представителей конгресса США подготовил полную версию доклада, который должен быть использован для процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом
По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Хоккей
Нападающий Галузин перешел в «Ак Барс»
"Ак Барс" подписал контракт с нападающим Владимиром Галузиным. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.
Политика
Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах
На Украине активисты собрали сумму более 800 тысяч долларов на залог за генерала Дмитрия Марченко, который проходит фигурантом по делу о закупке некачественных бронежилетов для вооруженных сил.
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Космос
Гамма-лучи из центра Галактики могут быть сигналом от тёмной материи
"На каждом луче зрения в направлении галактического центра, вероятно, имеются частицы тёмной материи, поэтому мы не должны видеть никаких промежутков или холодных пятен в сигнале", – объясняет Слэтьер.
Футбол
«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ
«Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Армия и оружие
Российский «Охотник» назвали оружием «умного» беспилотного боя в Китае
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»
Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Общество
ПФР пообещал двойные пенсии для пенсионеров
В свою очередь руководитель ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет осуществлено уже в 20-х числах декабря.
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.