Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБК02:31
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:18, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Экономика
Детский центр «Полярная звезда» построят в Якутии к концу 2021 года
Состоялось подписание концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда", передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Космос
В России занялись разработкой средств уничтожения опасных астероидов
Россия ведет научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам.
Происшествия
В Казани потушен пожар на складе мебельной фабрики
В Казани ликвидирован пожар, площадью 5,2 тысячи квадратных метров, на складе мебельной фабрики.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Политика
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Космос
SpaceX запустила ракету со спутником связи
Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Кино
Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
Общество
На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах
Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Политика
Опубликована полная версия доклада по импичменту против Трампа
Полная версия доклада, на основе которого в США планируется вынести импичмент действующему лидеру Дональду Трампу, была опубликована в понедельник комитетом по судебным делам палаты представителей.
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Здоровье
Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе
Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Авто
Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов
Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Здоровье
Уролог перечислил недооцененные пациентами факторы развития рака
Люди часто недооценивают факторы развития рака мочевого пузыря, связанные с их профессиональной деятельностью.
Футбол
Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Культура
Трое сахалинцев прошли в финал шоу «Танцы на ТНТ»
Шестой сезон шоу Танцы на ТНТ подходит к концу. Впервые в финал попали сразу трое сахалинцев.
Футбол
Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Защитник «Спартака» Лукас Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.
Происшествия
Написанные 50 лет назад картины пытались вывезти из Забайкалья в КНР
Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Здоровье
Мясников назвал вредные привычки россиян по выходным дням
Еще одной вредной привычкой выходного дня являются: переедание, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем.
Экономика
Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Политика
МИД Украины отверг идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Как пишет Argumenti.ru, пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе распространила в интернете информацию о числе ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря.
Футбол
«Бавария» предложила Тухелю контракт
Руководство чемпионов Германии уже предложило Тухелю долгосрочный контракт.