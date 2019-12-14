Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.

Политика МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Футбол РПЛ представила игроков, совершивших наибольшее количество отборов Российская премьер-лига опубликовала в своем Twitter список лучших игроков первой части сезона, которые совершили наибольший процент отбора мяча.

Политика Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.

Политика В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.

Единоборства Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.

Происшествия В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника Следователи в Ярославской области задержали 15-летнего школьника, жестоко избившего вместе с товарищами 13-ленего мальчика, сообщило СУСК РФ по региону в субботу.

Политика Украинские пограничники не пустили в страну корреспондента НТВ Во время пограничного контроля корреспондент заявила, что никогда не была на временно оккупированных территориях Украины, однако пограничники выяснили, что женщина их обманула: в действительности она посещала Крым в 2016 году.

Происшествия В Москве задержали готовивших теракты боевиков Сотрудники ФСБ и МВД в Москве пресекли деятельность членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Музыка Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.