Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Коммерсантъ01:48

Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

ТАССвчера в 21:15

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

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Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Газета.Ruвчера в 19:41

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RT на русскомвчера в 19:31

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

РБКвчера в 21:05
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До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

КП - Беларусь03:29
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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