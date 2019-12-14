Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.

Кино Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Музыка Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.

Фигурное катание Фигуристка Загитова останется в сборной России Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.

Общество Врио главы Приангарья Кобзев поедет в Тулун Кобзев уточнил, что уже в ближайшую субботу он планирует отправиться в пострадавший от паводка Тулун с рабочей поездкой.

Политика Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Происшествия Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Политика Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции и энергодиалога Премьер-министры России и Белоруссии, Дмитрий Медведев и Сергей Румас, в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе Минска, рассмотрели практические аспекты двустороннего взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая ряд вопросов энергодиалога, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы российского кабмина.

Происшествия Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.