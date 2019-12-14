Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

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Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

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Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

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РИА Новостивчера в 18:45
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До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

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Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
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В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко

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Врио главы Приангарья Кобзев поедет в Тулун

Кобзев уточнил, что уже в ближайшую субботу он планирует отправиться в пострадавший от паводка Тулун с рабочей поездкой.
Газета.Ru вчера в 04:21
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Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Коммерсантъ 05:00
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Под Белгородом водитель автобуса заставил ребенка попрошайничать

За 15-летнию девочку заплатила одна из пассажирок, после чего водитель открыл двери автобуса и выпустил людей.
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Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала.
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Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

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Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
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Военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ.
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Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

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Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции и энергодиалога

Премьер-министры России и Белоруссии, Дмитрий Медведев и Сергей Румас, в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе Минска, рассмотрели практические аспекты двустороннего взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая ряд вопросов энергодиалога, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы российского кабмина.
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Депутат Госдумы Олег Нилов сообщил RT, что готовит поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать наркоманов за отказ от принудительного лечения.
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Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
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Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
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