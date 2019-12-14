Экономика
КоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Армия и оружие
КНДР сообщила о важном испытании на космодроме
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Общество
Прощание с Лужковым началось в Москве
Прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, который ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет, началось в храме Христа Спасителя в столице, передает РИА "Новости".
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США
Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Фигурное катание
Тарасова выступила за поднятие возрастного ценза в фигурном катании
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Армия и оружие
Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям
Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Происшествия
В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой
"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Космос
Стало известно, сколько весит Млечный Путь
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Наука
В РФ разработали микрокапсулы для доставки препаратов к клеткам рака
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15
Число пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург возросло до 15.
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие бессонницу
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Наука
38 лет составляет «естественная» продолжительность жизни человека
Австралийские ученые сделали неожиданный вывод о максимальной продолжительности жизни человека.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Сергей Шнуров раскритиковал Полину Гагарину за выступление ее подопечных на шоу "Голос".
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
Экономика
Глава УФНС Роман Иванов: «Бизнес не бежит из Волгоградской области»
Бизнес без стресса О самочувствии местного бизнеса Романа Иванова спрашивал каждый журналист – главный налоговик Волгоградской области развеял слухи о якобы бегстве предпринимателей с налогового учета в регионе.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Культура
Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина
Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.