Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

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Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

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Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

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Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ru03:37

Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

RT на русскомвчера в 19:31

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новостивчера в 18:45
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До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

КП - Беларусь03:29
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Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
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Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
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Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
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Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11 декабря в 11:41
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В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой

"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
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Стало известно, сколько весит Млечный Путь

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Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В РФ разработали микрокапсулы для доставки препаратов к клеткам рака

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Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15

Число пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург возросло до 15.
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Ученые назвали продукты, вызывающие бессонницу

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В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
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38 лет составляет «естественная» продолжительность жизни человека

Австралийские ученые сделали неожиданный вывод о максимальной продолжительности жизни человека.
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Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Сергей Шнуров раскритиковал Полину Гагарину за выступление ее подопечных на шоу "Голос".
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Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

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Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

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Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
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Глава УФНС Роман Иванов: «Бизнес не бежит из Волгоградской области»

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