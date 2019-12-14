Экономика
КоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество
Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина
Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Наука
Учёные назвали вызывающие бессонницу продукты
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Политика
Глава МИД Украины заявил о возможном вводе миротворцев ООН в Донбасс
Миротворцы ООН могут быть введены в Донбасс, если все возможности Минских соглашений будут исчерпаны, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Биатлон
Миронова: недоработала при пятом выстреле в спринте в Хохфильцене
Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что недоработала при пятом выстреле в стрельбе стоя в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Происшествия
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
Хоккей
«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря
Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Политика
ЛНР потребовала от Киева согласования поправок в конституцию
Луганская народная республика требует от Киева согласовать с Донбассом (ДНР и ЛНР) поправки в Конституцию Украины.
Политика
Песков подтвердил попытки «разговора на повышенных тонах» в Париже
В ходе саммита "нормандской четверки" в Париже порой были попытки вести беседу на повышенных тонах, но разговор в целом был рабочий, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Подсчитаны предположительные траты россиян на празднование Нового года
Треть респондентов - 33% собираются потратить на подготовку к Новому году около десяти тысяч рублей.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
Гаджеты
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Футбол
Почему ни один российский клуб не попал в весеннюю часть еврокубков
К началу нового еврокубкового сезона ситуация была достаточно напряженной, но Россия сохраняла перевес в таблице коэффициентов, а значит и шансы на то, чтобы все же иметь право выставить в 2021 году в Лигу чемпионов по-прежнему три клуба (квоты еврокубков на следующий сезон уже сформированы по итогам предыдущего).
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Наука
Самая глубокая точка на суше обнаружена в Антарктиде
Самое глубокое место на суше удалось обнаружить под ледником Денмана, который находится в Восточной Антарктиде.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Наука
Ученые установили «естественную» продолжительность жизни человека
Ученые из Австралии рассказали, какова продолжительность жизни людей в естественных условиях – без медикаментов, обследований и прочих достижений современной медицины.
Футбол
«Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года
В 14 туре украинского первенства "горняки" взяли реванш у "Динамо" Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили "Львов" (4:1).
Политика
Газовая война и миллиарды для посредников тормозят переговоры с Россией по транзиту газа
Что обсуждали по газу в Париже и каким будет транзит Официальная информация, которую озвучили по результатам переговоров по газу крайне скупа.
Космос
На Юпитере зарегистрировали появление нового гигантского шторма
Во время 22-го приближения к планете зонда «Juno» зарегистрировали присутствие у южного полюса бури, выросшей за 2 года до размеров Центрального федокруга России.
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Происшествия