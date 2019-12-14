Экономика
КоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов
КП - Беларусьвчера в 03:29
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Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
Ребёнок умер в севастопольской больнице, возбуждено уголовное дело
"Главным следственным управлением Следственного РФ по РК и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовного дело по факту причинения смерти по неосторожности 8-летнему мальчику вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2. ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Экономика
Тыретский солерудник Артёма Чайки вырвался в лидеры импортозамещения
По данным издания, рост поставок соли с Тыретского солерудника (принадлежит Артёму Чайке) может быть следствием развития добычи и расширения географии поставок.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Общество
Россияне начали покупать более дорогие смартфоны
"Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года",— отметил представитель группы "М.Видео—Эльдорадо" Владимир Чайка.
Футбол
Хосеп Гвардиола: «У меня нет ни одной мысли о „Ливерпуле“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что он не задумывается о попытках нагнать «Ливерпуль» в чемпионате Англии.
Единоборства
Уральский боец Иван Штырков понес первое поражение в карьере
Уральский боец смешанных единоборств Иван Штырков потерпел первое за свою карьеру поражение.
Здоровье
В крупном уральском вузе студентов из Африки отчисляют из-за подозрения на гепатит
Нескольких иностранных студентов из Нигерии и Сенегала могут отчислить из УрГЭУ, так как в их крови нашли маркеры гепатита B. Пяти обучающимся на время запретили посещать занятия и выселили из университетских общежитий.
Кино
Звезда «Звездных войн 9» объяснила необходимость Палпатина
По словам Ридли, возвращение Палпатина было совершенно неизбежным.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Политика
Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото из молодости в мини-платье
На представленной фотографии Собчак запечатлена в мини-платье золотого цвета с глубоким вырезом в зоне декольте.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Общество
«Мисс мира» стала девушка из Ямайки, россиянку в финал не взяли
В Лондоне в субботу, 14 декабря, прошел международный конкурс "Мисс мира 2019".
Футбол
Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Армия и оружие
Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе
Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Политика
Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса
"В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы самопровозглашенной ДНР.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Авто
Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров
Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Биатлон
Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл серебряную награду в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Авто
Эксперты назвали лучшее время для покупки нового автомобиля
Многие автовладельцы помнят те времена, когда лучшим месяцем для покупки новой машины считался январь.