Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ruвчера в 03:37

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Коммерсантъвчера в 01:48

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новости13 декабря в 18:45

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

РБК13 декабря в 21:05

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Известия13 декабря в 19:47

Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

RT на русском13 декабря в 19:31

Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

ТАСС13 декабря в 21:15
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 01:09, Ашберн

До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

КП - Беларусьвчера в 03:29
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 01:09, Ашберн
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс вчера в 07:39
Происшествия

Ребёнок умер в севастопольской больнице, возбуждено уголовное дело

"Главным следственным управлением Следственного РФ по РК и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовного дело по факту причинения смерти по неосторожности 8-летнему мальчику вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2. ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Крым 24 вчера в 08:44
Кино

Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом

На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Газета.Ru вчера в 02:03
Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском вчера в 21:40
Экономика

Тыретский солерудник Артёма Чайки вырвался в лидеры импортозамещения

По данным издания, рост поставок соли с Тыретского солерудника (принадлежит Артёму Чайке) может быть следствием развития добычи и расширения географии поставок.
Байкал24 вчера в 20:24
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Общество

Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

"Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года",— отметил представитель группы "М.Видео—Эльдорадо" Владимир Чайка.
РИА Новости вчера в 22:43
Футбол

Хосеп Гвардиола: «У меня нет ни одной мысли о „Ливерпуле“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что он не задумывается о попытках нагнать «Ливерпуль» в чемпионате Англии.
Матч ТВ вчера в 18:29
Единоборства

Уральский боец Иван Штырков понес первое поражение в карьере

Уральский боец смешанных единоборств Иван Штырков потерпел первое за свою карьеру поражение.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 14:21
Здоровье

В крупном уральском вузе студентов из Африки отчисляют из-за подозрения на гепатит

Нескольких иностранных студентов из Нигерии и Сенегала могут отчислить из УрГЭУ, так как в их крови нашли маркеры гепатита B. Пяти обучающимся на время запретили посещать занятия и выселили из университетских общежитий.
URA.Ru 00:16
Кино

Звезда «Звездных войн 9» объяснила необходимость Палпатина

По словам Ридли, возвращение Палпатина было совершенно неизбежным.
Kinonews.ru 13 декабря в 06:06
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета вчера в 18:24
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Политика

Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа.
Реальное время 13 декабря в 12:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото из молодости в мини-платье

На представленной фотографии Собчак запечатлена в мини-платье золотого цвета с глубоким вырезом в зоне декольте.
Слово и Дело вчера в 06:56
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Общество

«Мисс мира» стала девушка из Ямайки, россиянку в финал не взяли

В Лондоне в субботу, 14 декабря, прошел международный конкурс "Мисс мира 2019".
Вести.Ru вчера в 12:52
Футбол

Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Чемпионат вчера в 14:19
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 14:23
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru вчера в 11:37
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика

Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса

"В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы самопровозглашенной ДНР.
РИА Новости 13 декабря в 16:12
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 13 декабря в 10:10
Авто

Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров

Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
32CARS.ru 13 декабря в 09:25
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru 13 декабря в 17:35
Биатлон

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл серебряную награду в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Журналистская правда вчера в 10:35
Авто

Эксперты назвали лучшее время для покупки нового автомобиля

Многие автовладельцы помнят те времена, когда лучшим месяцем для покупки новой машины считался январь.
Профиль вчера в 15:54
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