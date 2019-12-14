Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

ТАССвчера в 21:15

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

Вести.Ruвчера в 21:07

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новостивчера в 18:45

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Известиявчера в 19:47

Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Газета.Ruвчера в 19:41

Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

RT на русскомвчера в 19:31

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

РБКвчера в 21:05
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Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Армия и оружие

Афганские солдаты расстреляли 25 сослуживцев и бежали к талибам

В провинции Газни в Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.
Интерфакс 02:48
Общество

Адвокат назвал дату слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Адвокат Аитор Мартинез в интервью РИА Новости заявил, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.
RT на русском 02:25
Общество

Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял продавца в магазине

Следствием установлено, что 13 декабря мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, выстрелил в продавца.
ТАСС 02:46
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Российская газета 00:01
Космос

Корабль Boeing Starliner признали готовым к запуску к МКС

Проверка специалистов компании Boeing, разработавшей корабль, и сотрудников NASA показала, что Starliner готов к первому полёту к Международной космической станции.
REGNUM 02:14
Общество

В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ

Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628.
Lenta.ru 02:02
Единоборства

В UFC официально подтвердили бой Нурмагомедова с Фергюсоном

iReactor 02:43
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Известия 03:11
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Армия и оружие

Силы ПВО на учениях отразили условный массированный авиаудар по Москве

РБК 03:08
Политика

Глава МИД Украины заявил о возможном вводе миротворцев ООН в Донбасс

Миротворцы ООН могут быть введены в Донбасс, если все возможности Минских соглашений будут исчерпаны, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
ФАН вчера в 22:44
Политика

В России появятся города трудовой доблести

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предлагает установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести".
Вести.Ru 02:50
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Происшествия

В тюменском наркодиспансере произошел пожар

В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РБК вчера в 17:33
Армия и оружие

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
Интерфакс 02:16
Происшествия

Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

В результате происшествия погибли два человека — водитель и пассажир.
РБК 00:18
Футбол

Семак в Африке поиграл с детьми мячом

Чемпионат 01:34
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Экономика

Кабмин РФ утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев

Правительство РФ на заседании в четверг утвердило исполнение федерального бюджета за девять месяцев текущего года, сообщается на сайте кабмина.
ПРАЙМ 01:44
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
РИА Новости вчера в 16:03
Происшествия

Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
РИА Новости 01:11
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца украинского военнослужащего Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Политика

Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.
RT на русском вчера в 17:25
Общество

Названа средняя сумма трат россиян на подготовку к Новому году

Порядка 33% россиян не планируют тратить на подготовку к Новому году более 10 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:13
Политика

Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 20:22
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
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