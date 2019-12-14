Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Коммерсантъ01:48

Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

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Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

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Газета.Ruвчера в 19:41

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

РБКвчера в 21:05

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РИА Новостивчера в 18:45
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:07, Ашберн

До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

КП - Беларусь03:29
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
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