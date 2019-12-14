Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

ТАССвчера в 21:15

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

Вести.Ruвчера в 21:07

Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

RT на русскомвчера в 19:31

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Известиявчера в 19:47

Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Газета.Ruвчера в 19:41

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

РБКвчера в 21:05

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новостивчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:48, Ашберн
Спорт

Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания

Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не допущена к соревнованиям.
Чемпионат вчера в 01:40
Общество

Минюст РФ хочет изменить правила взыскания долгов

Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект закона, в котором предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан.
REGNUM 01:44
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Вестник вчера в 05:40
Единоборства

Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245

Основной кард Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов) Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5) Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5) Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136) Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.
Чемпионат вчера в 14:14
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 12:08
Общество

Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
RT на русском 01:13
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане штата Луизиана США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки, документ утвердила мэр Латоя Кантрелл.
Коммерсантъ вчера в 21:43
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru вчера в 12:15
Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Что происходит вчера в 07:14
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Единоборства

Чудинов победил Н’Жикама и стал чемпионом WBA Gold

News.ru вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ

Московский Комсомолец 11 декабря в 18:51
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Футбол

Гинера могут отстранить от футбола за высказывание в адрес Егорова

Президент ЦСКА Евгений Гинер может быть отстранен от футбольной деятельности за свои слова в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Metaratings 12 декабря в 11:00
Экономика

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
РБК 11 декабря в 14:53
Общество

Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

VSE42.RU 12 декабря в 22:56
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM вчера в 00:57
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Политика

S&P: «Прекращение транзита не скажется на Европе»

Эксперты международного агентства S&P считают, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину вряд ли скажется на европейских потребителях.
Нефтегазовая вертикаль вчера в 10:34
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
iReactor вчера в 05:17
Биатлон

Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира

News.ru вчера в 09:35
Происшествия

Черногория выдала России экс-гендиректора «Нижегородского водоканала»

Черногория экстрадировала в Россию бывшего генерального директора «Нижегородского водоканала» Александра Попова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Космос

Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле

Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
CarsWeek.ru 12 декабря в 11:22
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

Военное обозрение 01:30
Политика

ЛНР потребовала от Киева согласования поправок в конституцию

Луганская народная республика требует от Киева согласовать с Донбассом (ДНР и ЛНР) поправки в конституцию Украины.
News.ru 01:59
Происшествия

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек

Автобус на трассе Пермь - Екатеринбург съехал с трассы и перевернулся, семь человек доставлены в больницу, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 23:59
Музыка

«Обе две» показали «Гостиницу» с порочными и загадочными постояльцами

ИА InterMedia вчера в 11:30
Общество

Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров

Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Вечерняя Москва вчера в 06:06
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное