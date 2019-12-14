Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

ТАССвчера в 21:15

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новостивчера в 18:45

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

РБКвчера в 21:05

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Известиявчера в 19:47

Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Газета.Ruвчера в 19:41

Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

RT на русскомвчера в 19:31

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

Вести.Ruвчера в 21:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

Woman.ru вчера в 05:15
Общество

Минюст РФ хочет изменить правила взыскания долгов

Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект закона, в котором предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан.
REGNUM 01:44
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Известия вчера в 20:52
Происшествия

Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
РИА Новости 01:11
Происшествия

Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

ТАСС 00:56
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
РИА Новости вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 12 декабря в 04:55
Авто

«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-модификацию

Компания Mitsubishi готовится к снятию с продаж в Китае своего легендарного внедорожника Pajero.
Daily-Motor.Ru вчера в 00:23
Хоккей

Маккиннон — о слухах о Холле: странно, что его сняли с матча

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал слухи о возможном обмене с «Нью-Джерси Дэвилз», в результате которого состав «лавин» пополнит Тейлор Холл.
Чемпионат 00:13
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

VSE42.RU 12 декабря в 22:56
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Хоккей

Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом» 15 декабря

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук покинет клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем 01:34
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Здоровье

Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес

По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
МордовМедиа 12 декабря в 07:16
Здоровье

Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.
РБК 11 декабря в 03:48
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер вчера в 05:22
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Кино

Создатели «Игры престолов» спродюсируют фильм о Лавкрафте

RT на русском вчера в 10:29
Кино

Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

Ореанда-Новости 11 декабря в 08:00
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

Моя Москва.онлайн вчера в 13:06
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК 02:01
Энергетика

В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года

Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Новостной фронт вчера в 16:30
Общество

Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

RT на русском 01:13
Армия и оружие

РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США

Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Pravda.Ru вчера в 03:48
Общество

Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева назвала количество школ, в которых запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках.
REGNUM 00:32
Футбол

Почему ни один российский клуб не попал в весеннюю часть еврокубков

К началу нового еврокубкового сезона ситуация была достаточно напряженной, но Россия сохраняла перевес в таблице коэффициентов, а значит и шансы на то, чтобы все же иметь право выставить в 2021 году в Лигу чемпионов по-прежнему три клуба (квоты еврокубков на следующий сезон уже сформированы по итогам предыдущего).
Газета.Ru вчера в 04:01
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

Военное обозрение 01:30
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

RT на русском 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное