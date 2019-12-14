Экономика
REGNUMЛукашенко одобрил получение кредита у Китая в размере $500 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение.
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Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Единоборства
Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCC
Российский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг.
Происшествия
В аэропорту Уфы погиб упавший на стройке рабочий
Известно, что рабочий при проведении работ в аэропорту упал с третьего этажа строящегося здания. Он скончался в машине скорой помощи.
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Футбол
Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»
Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Футбол
Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Хоккей
В Белоруссии умер хоккеист Владимир Цыплаков
Владимир Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Белоруссии.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко больше не носят обручальные кольца
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко вышли в свет без обручальных колец.
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на МКАД
ДТП произошло на 82-м километре МКАД с участием шести машин, в результате движение на трассе осложнено.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Экономика
Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды
Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Космос
Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Футбол
Гинер покинул заседание комитета по этике РФС
Президент ЦСКА Евгений Гинер покинул здание Российского футбольного союза, где сегодня комитет по этике рассматривает его высказывания в отношении главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Авто
Производство Lada Vesta SW Sport начнется в марте 2020 года
Производство спортивного универсала LADA Vesta SW Sport, который уже не раз видели на тестах, начнется в марте 2020 года.
Происшествия
В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками
По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.