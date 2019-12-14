Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко одобрил получение кредита у Китая в размере $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение.
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Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ru03:37

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

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До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

КП - Беларусь03:29
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