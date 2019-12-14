Экономика
REGNUMЛукашенко одобрил получение кредита у Китая в размере $500 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Космос
«Хаббл» запечатлел комету Борисова во время сближения с Солнцем
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Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
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Общество
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Политика
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Политика
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