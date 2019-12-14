Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение.

Лукашенко одобрил получение кредита у Китая в размере $500 млн

Политика В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.

Происшествия Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Происшествия В Башкирии произошёл пожар на складе «В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.

Фигурное катание Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.

Политика Вашингтон вводит санкции против сотен немецких компаний Как сообщает ToDay News Ufa, Оливер Хермес, председатель Восточного комитета немецкой экономики расценивает американские санкции против 350 немецкий компаний как грубое вмешательство в дела Евросоюза.

Происшествия Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Политика В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.

Общество Украинские министры попросили повысить им зарплату Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.