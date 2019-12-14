Экономика
ИзвестияЛукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова приостанавливает участие в соревнованиях
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях.
Политика
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
Политика
С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину
Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Технологии
Rambler в 2011 году не возражал против работы Сысоева над Nginx
В 2011–2012 годах Rambler знал о работе Игоря Сысоева над Nginx и не был против этого, рассказал его бывший начальник Андрей Копейко, который сейчас проходит свидетелем по уголовному делу.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Спорт
Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Ретивых — пятый
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Происшествия
Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу
Легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы после столкновения с грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль государства
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба под контроль государства.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Происшествия
В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника
Следователи в Ярославской области задержали 15-летнего школьника, жестоко избившего вместе с товарищами 13-ленего мальчика, сообщило СУСК РФ по региону в субботу.
Общество
Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео
Канадские фермеры стали очевидцами того, как белоголовый орлан попал в ловушку, когда пытался поймать гигантского осьминога.
Футбол
«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в Бундеслиге
В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила бременский «Вердер» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Политика
МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
Политика
Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
Биатлон
Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Общество
В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Политика
Сокуров ответил Кадырову про Героя России и разнес власти Чечни
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.