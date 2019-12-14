Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

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