Экономика
ИзвестияЛукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
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Политика
Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Политика
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Космос
На МКС доставили ящик вина
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя
Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Здоровье
ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам
41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Космос
Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле
Японский астронавт Акихико Хосиде, который должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА, может отправиться на орбиту на американском корабле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Авто
В России начали производство Skoda Karoq
В Нижнем Новгороде на заводе «Группы ГАЗ» стартовал выпуск нового кроссовера Skoda Karoq. Ранее на данном заводе собирали Octavia и Kodiaq.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Общество
Вдова и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим градоначальником.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека
Общество
Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре
Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
Кино
20 культовых фильмов, которым в 2020 году стукнет 20 лет
Неудивительно, что когда-то именно на начало 2000 года все ставили старт нового века и тысячелетия.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло восьми
В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии число погибших возросло до восьми.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на востоке Петербурга
Открытое горение было ликвидировано в 21:16 мск. Уточняется, что сейчас продолжается тление в завалах на площади 100 кв. м.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.