Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новости18:45

Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

RT на русском19:31

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Известия19:47

Белоруссия возьмет у Китая кредит в $500 млн

РБК21:05

Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

ТАСС21:15

Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Газета.Ru19:41

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

Вести.Ru21:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Единоборства

Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245

Чемпионат 14:14
Политика

Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Ruposters.ru 03:25
Политика

Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
ТАСС 20:28
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня вчера в 04:02
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
RT на русском 20:28
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Известия 20:52
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
РБК 17:54
Здоровье

ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам

41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Дождь 11 декабря в 08:17
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Космос

Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле

Японский астронавт Акихико Хосиде, который должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА, может отправиться на орбиту на американском корабле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости вчера в 22:41
Авто

В России начали производство Skoda Karoq

В Нижнем Новгороде на заводе «Группы ГАЗ» стартовал выпуск нового кроссовера Skoda Karoq. Ранее на данном заводе собирали Octavia и Kodiaq.
ToDay News Ufa 01:32
Игры

Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

REGNUM 15:15
Космос

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

РИА Новости 19:31
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета 03:40
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия 11 декабря в 13:42
Общество

Вдова и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим градоначальником.
Известия вчера в 01:57
Наука

Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека

Российская газета 05:47
Общество

Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре

Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
РИА Новости 18:58
Кино

20 культовых фильмов, которым в 2020 году стукнет 20 лет

Неудивительно, что когда-то именно на начало 2000 года все ставили старт нового века и тысячелетия.
ИА Вебург 11 декабря в 07:44
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Интерфакс 08:23
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло восьми

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии число погибших возросло до восьми.
Известия 11 декабря в 14:50
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
REGNUM 19:17
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на востоке Петербурга

Открытое горение было ликвидировано в 21:16 мск. Уточняется, что сейчас продолжается тление в завалах на площади 100 кв. м.
РБК 16:09
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное