Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
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Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

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Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

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Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
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В Кремле подтвердили «разговор на высоких тонах» в Париже

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Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

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При пожаре на Алтае погибли шесть человек, включая детей

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