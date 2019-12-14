Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Открытие китайских ученых: В конце ноября 2019 года стало известно, что ученые Национальной астрономической обсерватории при Китайской академии наук обнаружили в галактике Млечный Путь черную дыру, вес которой в 70 раз превышает массу Солнца.