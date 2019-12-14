Экономика
ИзвестияЛукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
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Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
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Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
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Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
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Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала
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На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
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Юрий Швыткин напомнил, что американский военный контингент находится в Сирии незаконно, поэтому США в САР «агрессоры по факту и по содержанию».
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Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото
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Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
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Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
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Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
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От гриппа в Тульской области добровольно привились 720 тысяч человек
Накануне, 13 декабря в министерстве здравоохранения региона на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии подвели итоги эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 2018-2019 годов в Тульской области, а также обсудили задачи на предстоящий эпидсезон.
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Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
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По данным Windowslatest, пользователи пожаловались, что система не может установить обновление, в связи с чем выдает бесконечную ошибку.
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Компания Xiaomi зарабатывает копейки даже на новейшем Redmi K30 5G
Компания Xiaomi зарабатывает копейки на новом смартфоне Redmi K30 5G, считают эксперты.
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Как в мире очищают реки от пластика: катамаран, плавучие барьеры и пузыри
Реки выступают в роли своего рода конвейеров для доставки пластика в океан, однако до сих пор не ясно, сколько мусора удерживается в реках, как долго и в какой форме.
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Соединенные Штаты восстанавливают свои односторонние рестрикции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.
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В конце ноября президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом.
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Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.