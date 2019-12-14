Экономика

РБКРБКБелоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Соответствующий указ опубликован на белорусском национальном правовом интернет-портале.
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Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

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Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

Вести.Ruвчера в 21:07
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
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В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

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Политика

Турция осудила принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян

Турция осудила принятую Сенатом резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
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Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям

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Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

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Экипаж МКС-63 отработал действия при пожаре на станции

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Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
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Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
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Около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах

Более 10 тыс. школ в России уже запретили использование мобильных телефонов во время занятий.
ТАСС вчера в 23:53
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила турецкий ударный беспилотник в районе Триполи

ФАН вчера в 13:47
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С 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии

С 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет размер пенсии. Плановое повышение составит шесть целых шесть десятых процента.
Вести.Ru вчера в 01:37
Авто

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Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал водителям, как долго нужно греть машину в холодное время года.
Пенза-Пресс 12 декабря в 03:33
Армия и оружие

Турция станет первой страной с пулеметами-дронами на вооружении

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Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
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В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.
РИА Новости вчера в 14:30
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Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет

Российские футбольные клубы по итогам текущего сезона набрали минимальное количество баллов, которые идут в зачет таблицы коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.
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В России рекордно подешевел смартфон iPhone 11 Pro Max

Цены на смартфон iPhone 11 Pro Max в России опустились до рекордно низкой отметки за все время с момента начала продаж, сообщил портал Hi-Tech Mail.
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