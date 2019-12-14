Экономика
РБКБелоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Соответствующий указ опубликован на белорусском национальном правовом интернет-портале.
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Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Никогда не скажу, чтобы мне купили Месси, Роналду и Мбаппе»
Если скажу, что хочу, чтобы мне купили Мбаппе, Роналду и Месси, то меня в клубе не поняли бы.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
Фигурное катание
Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
Политика
Владимир Путин прилетел в Челны
Глава государства проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Президент России Владимир Путин прибыл в Татарстан с рабочим визитом.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири
Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Политика
Владимир Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании внести изменения в условия Минских соглашений в вопросе контроля границ.
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
Политика
Турция осудила принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян
Турция осудила принятую Сенатом резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Космос
Экипаж МКС-63 отработал действия при пожаре на станции
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Гаджеты
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Общество
Около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах
Более 10 тыс. школ в России уже запретили использование мобильных телефонов во время занятий.
Экономика
С 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии
С 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет размер пенсии. Плановое повышение составит шесть целых шесть десятых процента.
Авто
Россиянам рассказали, сколько греть машину зимой
Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал водителям, как долго нужно греть машину в холодное время года.
Армия и оружие
Турция станет первой страной с пулеметами-дронами на вооружении
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Общество
В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией
Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.
Футбол
Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет
Российские футбольные клубы по итогам текущего сезона набрали минимальное количество баллов, которые идут в зачет таблицы коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.
Общество
В России рекордно подешевел смартфон iPhone 11 Pro Max
Цены на смартфон iPhone 11 Pro Max в России опустились до рекордно низкой отметки за все время с момента начала продаж, сообщил портал Hi-Tech Mail.