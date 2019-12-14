Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Коммерсантъ01:48

Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

ТАССвчера в 21:15

Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

RT на русскомвчера в 19:31

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Известиявчера в 19:47

Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Газета.Ruвчера в 19:41

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

РБКвчера в 21:05

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новостивчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:29, Ашберн

До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

КП - Беларусь03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

ТАСС 12:21
Финансы

Украинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году.
Lenta.ru 12:28
Культура

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Происшествия

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Известия вчера в 21:31
Футбол

РПЛ представила игроков, совершивших наибольшее количество отборов

Российская премьер-лига опубликовала в своем Twitter список лучших игроков первой части сезона, которые совершили наибольший процент отбора мяча.
Матч ТВ 07:22
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Авто

Audi избавит свои авто от всех ручек и кнопок

Компания Audi намеревается избавить все свои авто от существующих ручек и кнопок.
Дни24 10:38
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Футбол

Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Коммерсантъ 08:13
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
Происшествия

Недвижимость Тельмана Исмаилова выставили на торги по банкротству

На торги по банкротству выставили квартира и земельный участок бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова на общую сумму около 115 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Москва 24 12:40
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ вчера в 07:31
Футбол

«Челси» дома проиграл «Борнмуту»

Советский спорт 11:52
Общество

Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения

Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года согласно подсчетам экспертов Федеральной службы государственной статистики достигла рекордного показателя за 11 лет.
Газета.Ru вчера в 09:18
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК 01:12
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости 09:00
Происшествия

В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области

Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
REGNUM 11:17
Политика

Законопроект о городах трудовой доблести Путин внес в Госдуму

Законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести» внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
REGNUM 05:26
Политика

Журналистку НТВ не пустили на Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов в Киев, чтобы они смогли лично наблюдать за тем, что действительно происходит в стране.
Телеканал 360° 07:51
Происшествия

Отец керченского стрелка скончался в больнице

Отец керченского стрелка 53-летний Игорь Росляков скончался в больнице.
Взгляд.ру 10:46
Космос

«Хаббл» запечатлел комету Борисова во время сближения с Солнцем

Космический телескоп «Хаббл» вновь снял комету Борисова, это произошло в момент ее максимального приближения к Солнцу.
Аргументы и Факты вчера в 04:50
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил повышение цены на газ для населения некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Фигурное катание

17-летняя Загитова отказалась от участия в соревнованиях

17-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) в командных соревнованиях.
SM News вчера в 14:35
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

Как стало известно, новый внедорожник готовится к запуску и по некоторым данным, премьера его состоится уже в 2020 году.
Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

РИА Новости 09:55
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Единоборства

Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
РИА Новости 12:20
Общество

Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Американская балерина Мисти Коупленд обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Инстаграм.
Kazanfirst.ru вчера в 16:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное