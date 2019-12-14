Экономика
ИзвестияЛукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 00:50, Ашберн
Происшествия
Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве
Авто
Появились первые фотографии нового купе Opel Astra
В Сети появились первые фотографии нового купеобразного Opel Astra новой генерации.
Здоровье
Три главных правила здоровья и долголетия назвал врач
Всплески высокоинтенсивных упражнений, жаркие и холодные температуры и голодание немного напрягают тело, стимулируя то, что некоторые люди сейчас называют генами долголетия, утверждает врач.
Общество
Вдова и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим градоначальником.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»
Спорт
В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Происшествия
В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских
Власти Мексики сообщили об обнаружении в штате Гуанахуато в центральной Мексике мешков с телами полицейских, похищенных при атаке на отделение полиции города Вильяграна.
Политика
Пушилин выдвинул Украине очередной ультиматум
Напомним, Пушилин обвинил Киев в искажении текста итогового коммюнике саммита "Нормандской четверки" и заявил, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения встречи в Париже не могут быть выполнены, пока украинская сторона не вернется к первоначальному варианту документа.
Армия и оружие
Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы
Подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО) отразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Наука
Выявлены вызывающие бессонницу продукты
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Футбол
Гинера могут отстранить от футбола за высказывание в адрес Егорова
Президент ЦСКА Евгений Гинер может быть отстранен от футбольной деятельности за свои слова в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Шоу-бизнес
Бойфренд Анны Седоковой: «В ней есть все, о чем я мечтал»
Певица не перестает признаваться возлюбленному в нежных чувствах. Впрочем, и молодой человек не скрывает, что без ума от артистки.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Авто
В России дилеры к Новому году готовят скидки на автомобили
При покупке автомобиля Toyota в кредит предоставляется сниженная ставка 5,5%, а также есть скидка по программе Trade-In на 400 тысяч рублей.
Общество
Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш
13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Шоу-бизнес
Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Общество
Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.
Гаджеты
OnePlus готовит специальный анонс для выставки CES 2020
Компания OnePlus опубликовала тизер-изображение, говорящее о подготовке специального мероприятия, на котором будет сделан некий загадочный анонс.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.