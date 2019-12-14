Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
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Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новостивчера в 18:45

Белоруссия возьмет у Китая кредит в $500 млн

РБКвчера в 21:05

Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

RT на русскомвчера в 19:31

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

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Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

ТАССвчера в 21:15

Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Газета.Ruвчера в 19:41

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

Вести.Ruвчера в 21:07
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Происшествия

Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве

Газета.Ru вчера в 23:37
Авто

Появились первые фотографии нового купе Opel Astra

В Сети появились первые фотографии нового купеобразного Opel Astra новой генерации.
Picsnews.net вчера в 10:34
Здоровье

Три главных правила здоровья и долголетия назвал врач

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Волгоградская правда 00:07
Общество

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Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Спорт

В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Известия вчера в 18:47
Происшествия

В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских

Власти Мексики сообщили об обнаружении в штате Гуанахуато в центральной Мексике мешков с телами полицейских, похищенных при атаке на отделение полиции города Вильяграна.
РИА Новости вчера в 21:25
Политика

Пушилин выдвинул Украине очередной ультиматум

Напомним, Пушилин обвинил Киев в искажении текста итогового коммюнике саммита "Нормандской четверки" и заявил, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения встречи в Париже не могут быть выполнены, пока украинская сторона не вернется к первоначальному варианту документа.
Российский Диалог вчера в 15:12
Армия и оружие

Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы

Подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО) отразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.
RT на русском 00:44
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Lenta.ru вчера в 22:45
Футбол

Гинера могут отстранить от футбола за высказывание в адрес Егорова

Президент ЦСКА Евгений Гинер может быть отстранен от футбольной деятельности за свои слова в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Metaratings 12 декабря в 11:00
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
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Происшествия

В Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет

Вести.Ru 00:29
Происшествия

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StarHit.ru вчера в 23:00
Единоборства

Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»

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Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Происшествия

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Авто

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Общество

Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

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РИА Новости вчера в 22:50
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ToDay News Ufa вчера в 06:04
Шоу-бизнес

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Народные новости вчера в 23:47
Общество

Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

Дождь 12 декабря в 03:01
Политика

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

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Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.
Газета.Ru вчера в 04:19
Гаджеты

OnePlus готовит специальный анонс для выставки CES 2020

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Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
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