с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Документ «О проекте международного договора», датированный 23 января, опубликован на сайте главы государства.

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Политика Трамп утверждает, что демократы сами считают импичмент обманом Президент США Дональд Трамп убежден, что его оппоненты из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.

Происшествия Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Общество На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

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Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

Общество Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за нераспространение вируса Белый дом берет на себя.

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Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Общество Путин выразил соболезнования Эрдогану Президент России Владимир Путин в субботу выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану.