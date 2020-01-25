Общество
РБКЛукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Документ «О проекте международного договора», датированный 23 января, опубликован на сайте главы государства.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известиявчера в 21:38
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Происшествия
В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе
Наука
Ракообразные из черепа сибирского мамонта оказались обитателями степей
Международный коллектив ученых исследовал ракообразных, обнаруженных в черепе мумии сибирского мамонтенка Юки.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Футбол
Зелински: «Сарри потерял уважение болельщиков „Наполи“»
Полузащитник "Наполи" Петр Зелински прокомментировал решение Маурицио Сарри возглавить "Ювентус". Сарри много хорошего сделал для "Наполи".
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
Биатлон
Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете в Поклюке
Российская сборная стала четвертой по итогам смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.
Общество
Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет
Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X в субботу совершил первый испытательный полет.
Политика
Трамп утверждает, что демократы сами считают импичмент обманом
Президент США Дональд Трамп убежден, что его оппоненты из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Футбол
Конте: «СМИ ведут себя так, будто мы подписали половину „Реала“»
Политика
Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда
Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
Армия и оружие
В авиакатастрофе под Тегераном погибла гражданка Украины, чью компанию подозревали в поставках оружия в Ливию
Гражданка Украины Елена Малахова, погибшая в результате крушения самолета под Тегераном, возглавляла авиакомпанию SkyAviaTrans и была совладельцем авиакомпании Volaris Business.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Политика
Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну
Попыткой сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме назвал слова лидера правящей партии страны "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсация России Польше за ущерб во время войны член Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Общество
Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется
В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за нераспространение вируса Белый дом берет на себя.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Авто
Bugatti намерена выпустить недорогой автомобиль на каждый день
Руководство компании заявило о намерении выпустить автомобиль на каждый день, недорогой и практичный.
Шоу-бизнес
Сергей Семак скоро станет дедушкой
В многодетной семье главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака скоро появится еще один малыш.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Общество
Путин выразил соболезнования Эрдогану
Президент России Владимир Путин в субботу выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану.
Единоборства
БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166
Политика
СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе
Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Космос
Космонавты испекли печенье на МКС
Общество
Познер увидел «много уродливого» в России
Ранее Познер заявил, что хотел бы, чтобы Россия стала больше похожа на европейские страны, чем на Соединенные Штаты.