Общество

РБКРБКЛукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Документ «О проекте международного договора», датированный 23 января, опубликован на сайте главы государства.
Читать в источнике
Комментировать538
с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
.
Известиявчера в 21:38

Подробнее о событии

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Газета.Ru04:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБКвчера в 23:27

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМвчера в 19:58

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

Эхо Москвывчера в 21:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

РИА Новостивчера в 20:53

Лукашенко одобрил начало работы над изменением газового контракта с Россией

ТАССвчера в 20:40

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Известиявчера в 21:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Происшествия

В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе

Похвистнево-Информ 22 января в 15:14
Наука

Ракообразные из черепа сибирского мамонта оказались обитателями степей

Международный коллектив ученых исследовал ракообразных, обнаруженных в черепе мумии сибирского мамонтенка Юки.
Индикатор 12:31
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Футбол

Зелински: «Сарри потерял уважение болельщиков „Наполи“»

Полузащитник "Наполи" Петр Зелински прокомментировал решение Маурицио Сарри возглавить "Ювентус". Сарри много хорошего сделал для "Наполи".
Soccer.ru 11:59
Фигурное катание

Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы

Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
ProstoProSport 17:05
Биатлон

Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете в Поклюке

Российская сборная стала четвертой по итогам смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.
ProstoProSport 10:28
Общество

Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X в субботу совершил первый испытательный полет.
ТАСС 17:12
Политика

Трамп утверждает, что демократы сами считают импичмент обманом

Президент США Дональд Трамп убежден, что его оппоненты из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
ТАСС 14:40
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток 08:29
Происшествия

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 17:02
Футбол

Конте: «СМИ ведут себя так, будто мы подписали половину „Реала“»

Евро-футбол.ру 10:19
Политика

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
БИЗНЕС Online вчера в 03:28
Армия и оружие

В авиакатастрофе под Тегераном погибла гражданка Украины, чью компанию подозревали в поставках оружия в Ливию

Гражданка Украины Елена Малахова, погибшая в результате крушения самолета под Тегераном, возглавляла авиакомпанию SkyAviaTrans и была совладельцем авиакомпании Volaris Business.
Дождь вчера в 11:18
Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
Футбол

«Барселона» потерпела первое поражение после смены тренера

РБК 13:43
Политика

Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну

Попыткой сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме назвал слова лидера правящей партии страны "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсация России Польше за ущерб во время войны член Совета Федерации РФ Константин Косачев.
РЕН ТВ 14:40
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
РИА Новости 04:16
Общество

Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется

В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за нераспространение вируса Белый дом берет на себя.
Вести.Ru 09:50
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

REGNUM 17:18
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 16:14
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат

NewInform 09:21
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Авто

Bugatti намерена выпустить недорогой автомобиль на каждый день

Руководство компании заявило о намерении выпустить автомобиль на каждый день, недорогой и практичный.
Дни24 23 января в 09:00
Шоу-бизнес

Сергей Семак скоро станет дедушкой

В многодетной семье главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака скоро появится еще один малыш.
Пятый канал 05:18
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Общество

Путин выразил соболезнования Эрдогану

Президент России Владимир Путин в субботу выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану.
Вести.Ru 04:36
Единоборства

БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166

Metaratings 23 января в 08:02
Политика

СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе

Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Экономика сегодня 15:37
Космос

Космонавты испекли печенье на МКС

SciencePop вчера в 10:06
Общество

Познер увидел «много уродливого» в России

Ранее Познер заявил, что хотел бы, чтобы Россия стала больше похожа на европейские страны, чем на Соединенные Штаты.
Взгляд.ру вчера в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное