Энергетика

ПрофильПрофильЛукашенко одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал 23 января указ, согласно которому предусматривается внесение изменений в договор о поставках природного газа из России. Документ был опубликован на сайте президента.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
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Известия24 января в 21:38

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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Газета.Ru25 января в 04:05

Лукашенко одобрил начало работы над изменением газового контракта с Россией

ТАСС24 января в 20:40

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Известия24 января в 21:38

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

Эхо Москвы24 января в 21:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

РИА Новости24 января в 20:53

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБК24 января в 23:27

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМ24 января в 19:58
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Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

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РБК 04:51
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

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Газета.Ru 25 января в 16:14
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян

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Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
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Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назначение врио губернатора Пермского края после перевода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ задерживается, так как идет процесс подбора кандидата, передает ТАСС.
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На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

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Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

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Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой

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