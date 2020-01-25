Энергетика
ПрофильЛукашенко одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией
Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал 23 января указ, согласно которому предусматривается внесение изменений в договор о поставках природного газа из России. Документ был опубликован на сайте президента.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известия24 января в 21:38
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Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше
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Подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции начала Центральная избирательная комиссия.
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Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой
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