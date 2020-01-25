с чего всё началось

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал 23 января указ, согласно которому предусматривается внесение изменений в договор о поставках природного газа из России. Документ был опубликован на сайте президента.

Лукашенко одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией

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