Энергетика

ПрофильПрофильЛукашенко одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал 23 января указ, согласно которому предусматривается внесение изменений в договор о поставках природного газа из России. Документ был опубликован на сайте президента.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
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Известия24 января в 21:38

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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Газета.Ru25 января в 04:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБК24 января в 23:27

Лукашенко одобрил начало работы над изменением газового контракта с Россией

ТАСС24 января в 20:40

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

Эхо Москвы24 января в 21:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

РИА Новости24 января в 20:53

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Известия24 января в 21:38

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМ24 января в 19:58
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На оставившего детей в «Шереметьево» мужчину завели уголовное дело

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Происшествия

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Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
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Происшествия

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Следователи начали проверку после смерти двух подростков в Гайском городском округе Оренбургской области, тела которых нашли под снегом.
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Политика

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В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Происшествия

В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

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Политика

Москалькова рассказала о процедуре помилования израильтянки Иссахар

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Курс доллара достиг 62,33 рубля

Курс американской валюты к рублю вырос на 26 копеек и достиг отметки в 62,33 рубля.
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Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
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Цены на йод в России резко подскочили

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Теннис

Медведев вылетел из Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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Число жертв землетрясения в Турции достигло 38 человек

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РИА Новости вчера в 10:57
Общество

Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса в Китае, сообщается на сайте правительства.
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ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

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Авто

В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей

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Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
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Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

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NYT узнала о сокрытии военными удара по Boeing от президента Ирана

Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия.
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Хоккей

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

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Хоккей

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Российская газета 01:50
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
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Политика

Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
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