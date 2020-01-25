Энергетика
ПрофильЛукашенко одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией
Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал 23 января указ, согласно которому предусматривается внесение изменений в договор о поставках природного газа из России. Документ был опубликован на сайте президента.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известия24 января в 21:38
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Происшествия
На оставившего детей в «Шереметьево» мужчину завели уголовное дело
Следствие завело дело на отца, оставившего двух малолетних детей в московском аэропорту "Шереметьево", ведется его розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
Политика
В Госдуме раскрыли алгоритм принятия поправок в Конституцию
Проект закона по внесению поправок в Конституцию России состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал 25 января в интервью «Российской газете» сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников.
Гаджеты
Реального конкурента Xiaomi Mi Band выпустит Redmi
В ноябре вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) обратился к поклонникам продукции обеих компаний с вопросом, насколько им понравились первые умные часы Xiaomi Mi Watch и ожидают ли они выхода умных часов под брендом Redmi.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Экономика
«Зенит» официально объявил будущего предправления объединенного банка
В официальном релизе указано, что собрание акционеров «Зенита» приняло решение о прекращении полномочий председателя правления банка Олега Машталяра с 25 января 2020 года в связи с расторжением трудового договора.
Общество
Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом
Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Происшествия
В Оренбургской области двоих подростков нашли мертвыми под снегом
Следователи начали проверку после смерти двух подростков в Гайском городском округе Оренбургской области, тела которых нашли под снегом.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Финансы
Курс доллара достиг 62,33 рубля
Курс американской валюты к рублю вырос на 26 копеек и достиг отметки в 62,33 рубля.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Экономика
Цены на йод в России резко подскочили
Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.
Теннис
Медведев вылетел из Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 38 человек
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 38, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Общество
Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса в Китае, сообщается на сайте правительства.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Авто
В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Авто
Опубликованы сведения о первом электрокаре Ferrari
Компания Ferrari опубликовала первые патентные изображения возможной архитектуры электромобиля.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Политика
NYT узнала о сокрытии военными удара по Boeing от президента Ирана
Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия.
Хоккей
Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Политика
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.