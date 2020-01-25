Энергетика

ПрофильПрофильЛукашенко одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал 23 января указ, согласно которому предусматривается внесение изменений в договор о поставках природного газа из России. Документ был опубликован на сайте президента.
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«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
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Известия24 января в 21:38

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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Газета.Ru25 января в 04:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБК24 января в 23:27

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

Эхо Москвы24 января в 21:05

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Известия24 января в 21:38

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

РИА Новости24 января в 20:53

Лукашенко одобрил начало работы над изменением газового контракта с Россией

ТАСС24 января в 20:40

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМ24 января в 19:58
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