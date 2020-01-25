с чего всё началось

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал 23 января указ, согласно которому предусматривается внесение изменений в договор о поставках природного газа из России. Документ был опубликован на сайте президента.

Лукашенко одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией

Культура Сергей Шнуров хочет продюсировать других артистов Сергей Шнуров хочет сменить амплуа и начать продюсировать других артистов. Фронтмен группы «Ленинград» не назвал потенциальных кандидатов.

Экономика Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.

Общество В Китае назвали наиболее вероятный источник нового коронавируса Ученые из национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР заявили, что наиболее вероятным источником нового типа коронавируса являются дикие животные.

Технологии Рогозин показал сборку ракет-носителей «Союз» Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором можно понаблюдать за процессом сборки ракет-носителей «Союз-2».

Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.

Происшествия Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.

Политика Лидерам «пятерки» СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече Послания с детализацией идеи президента РФ Владимира Путина о саммите лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН направлены адресатам в минувшую пятницу, 24 января, дедлайна по реализации этого саммита нет, как и конкретного места его проведения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Теннис Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Кербер Павлюченкова четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 18, а у Кербер, занимающей 18-е место в рейтинге WTA, два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка из четырех.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Финансы Эпидемия коронавируса ускорила падение фондового рынка России Инвесторы стали избавляться от рисковых активов на фоне эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV в Китае, что привело к падению индексов российского фондового рынка и курса рубля, пишет РБК.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич прокомментировала новости о третьей беременности Муж Анны Хилькевич Артур давно говорил о том, что он готов стать многодетным отцом. Анна отвечала ему скептически и без энтузиазма.

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

Экономика ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Общество В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказалась по поводу возможности заразиться новым типом коронавируса через предметы, в частности через посылки из Китая.

Здоровье 30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Экономика Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса "Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика В Кремле не стали комментировать действия главы Чувашии Кремль знаком со всеми эпизодами, в которых участвовал глава Чувашии Михаил Игнатьев, и с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-либо оценок пока давать не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.