Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Читать в источнике
Комментировать337
с чего всё началось
Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа, говорится на сайте лидера
.
Газета.Ruвчера в 21:31

Подробнее о событии

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБКвчера в 23:27

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Известиявчера в 21:38

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

Эхо Москвывчера в 21:05

Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа

Газета.Ruвчера в 21:31

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

РИА Новостивчера в 20:53

Лукашенко одобрил начало работы над изменением газового контракта с Россией

ТАССвчера в 20:40

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМвчера в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Хоккей

Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Газета.Ru 02:14
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия вчера в 20:06
Общество

Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Крестьянская жизнь 01:26
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Здоровье

В Китае выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом

В Китае выздоровела женщина из Ухани, первая в мире заразившаяся коронавирусом: медики зафиксировали у неё нормальную температуру, а также не увидели реакции возбудителя на тесты.
UfaTime.ru вчера в 10:12
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru вчера в 10:37
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 23 января в 18:42
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Российская газета 01:47
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 00:15
Политика

Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине

После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
REGNUM 00:00
Общество

В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Национальная служба новостей 23 января в 16:34
Шоу-бизнес

Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон, дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
Культуромания 23 января в 14:08
Биатлон

Гараничев и Юрлова-Перхт не примут участия в масс-стартах в Поклюке

Из мужской сборной России в гонку с массовым стартом отобрались Александр Логинов и Матвей Елисеев, входящие в топ-25 общего зачета Кубка мира, а также дебютант основной команды Кирилл Стрельцов, показавший 17-й результат в индивидуальной гонке, сообщает Матч ТВ.
Bookmaker-ratings.ru 02:36
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 14:17
Гаджеты

Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году

iReactor 03:22
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 23 января в 11:18
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Армия и оружие

В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Красная весна 02:44
Кино

Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Телеканал RTVI вчера в 19:54
Культура

Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому

Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая первой исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнурова и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».
Город 812 вчера в 07:24
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today 23 января в 07:12
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Футбол

Тудорие: «В первые четыре-пять дней сборов было тяжеловато»

В первые четыре-пять дней было тяжеловато, сейчас втянулся.
Soccer.ru 02:40
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео

Столичная Госавтоинспекция опубликовала видео момента ДТП с участием шести машин, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 01:45
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Экономика

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
КП - Донецк вчера в 06:23
Политика

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК вчера в 17:53
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное