с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.

Общество Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Футбол Слуцкий рассказал о прогрессе Головина Специалист не понимает, почему болельщики считают «Монако» слабым клубом. Слова Леонида Слуцкого передает издание «Championat.com».

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.

Общество Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Гаджеты Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.

Политика Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21 По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.

Гаджеты В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.

Политика Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.