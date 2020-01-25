Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа, говорится на сайте лидера
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