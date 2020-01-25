Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа, говорится на сайте лидера
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Газета.Ruвчера в 21:31

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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

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Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
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На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Общество

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

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РИА Новости вчера в 21:04
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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.
RT на русском вчера в 19:19
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В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
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В Китае впервые от коронавируса умер врач

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