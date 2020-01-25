с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Политика Владислав Сурков покинул госслужбу Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

Общество Власти Китая увеличили снабжение Уханя масками и продуктами питания Поставку медицинских масок, продуктов питания и товаров первой необходимости в Ухань увеличили китайские власти в рамках мероприятий по противодействию распространения нового коронавируса, 25 января сообщает Синьхуа.

Наука В Британии восстановили голос 3000-летней мумии Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Политика Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.

Здоровье Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.

Гаджеты Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели За 175 долларов (скидка 49 долларов) покупатель Nokia 6.2 получает: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Происшествия Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.

Здоровье Создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода Замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Герман Шипулин сообщил, что для разработки и проведения цикла исследований российской вакцины против коронавируса, выявленного в Китае, потребуется не менее полугода, информирует газета "Известия".

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

Общество Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.