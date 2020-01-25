Энергетика
КоммерсантъЛукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.
Читать в источнике
Оценить346
с чего всё началось
Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа, говорится на сайте лидера.Газета.Ruвчера в 21:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Гаджеты
Обновление кулера AMD Wraith Prism увеличило количество тепловых трубок
Одна из старших моделей, Wraith Prism, недавно претерпела эволюционные изменения, предложив при неизменных габаритах полуторакратное увеличение количества тепловых трубок.
Здоровье
Медики назвали проявляющиеся на лице симптомы рака лёгких
Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки появления опухоли в лёгких.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Общество
Власти Китая увеличили снабжение Уханя масками и продуктами питания
Поставку медицинских масок, продуктов питания и товаров первой необходимости в Ухань увеличили китайские власти в рамках мероприятий по противодействию распространения нового коронавируса, 25 января сообщает Синьхуа.
Общество
Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти
Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
Политика
Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Здоровье
Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей
Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
Гаджеты
Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
За 175 долларов (скидка 49 долларов) покупатель Nokia 6.2 получает: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.
Футбол
Автор дубля в игре с «Кельном» Холанд установил 2 рекорда Бундеслиги
Матч 19-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Кельном" завершился победой первых с разгромным счетом 5:1.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек
Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Здоровье
Создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода
Замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Герман Шипулин сообщил, что для разработки и проведения цикла исследований российской вакцины против коронавируса, выявленного в Китае, потребуется не менее полугода, информирует газета "Известия".
Теннис
Шварцман о конфликте с Медведевым: «У нас были очень хорошие отношения, но я прекратил с ним общаться»
Аргентинец Диего Шварцман рассказал, что перестал общаться с Даниилом Медведевым после их конфликта во время матча на ATP Cup.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
Происшествия
Восемь человек пострадали при пожаре в доме в Новгородской области
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Общество
Как в Москве будут отмечать сразу День студента, Татьянин день и китайский Новый год?
Празднование китайского Нового года стартует 25 января, а закончится в феврале.
Кино
После успеха в России «Холоп» покоряет зрителей в США и Канаде
Показ фильма пройдет с 25 января по 2 февраля в 28 городах США и Канады.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Общество
Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус
Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Политика
Опубликована новая «прослушка» совещания премьера Украины
Опубликована очередная "прослушка" совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Аудиозапись появилась на YouTube.