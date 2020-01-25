Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
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Известиявчера в 21:38

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

Эхо Москвывчера в 21:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБКвчера в 23:27

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

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Газета.Ru04:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

РИА Новостивчера в 20:53

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ТАССвчера в 20:40

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМвчера в 19:58
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