Общество
РИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известиявчера в 21:38
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Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» начал судиться с создателями фильма
Хоккей
Андрей Мартемьянов: В начале игры нас слегка подкосил нелепый гол
Ранее "Казанские ведомости" писали, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист».
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Армия и оружие
Российский «Искандер-М» оказался ядерным
Из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) следует, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение, пишет блог bmpd в LiveJournal.
Футбол
Комличенко подписал контракт с ФК «Динамо»
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Общество
Текущий январь может стать самым теплым за последние 200 лет
Текущий январь может стать самым теплым за 200 лет метеорологической истории России. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
Политика
Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
Политика
В МЧС объяснили поведение главы Чувашии при выдаче машин пожарным
В пресс-службе МЧС Чувашии прокомментировали распространившееся в СМИ и соцсетях видео, на кадрах которого видно, как глава региона Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником ведомства, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники.
Политика
Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью.
Общество
Познер рассказал, как видит Россию со стороны
Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Политика
Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса
С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Политика
Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал распространение нового типа коронавируса в Китае провокацией США.
Общество
Собянин пообещал вывезти радиоактивный грунт со склона Москвы-реки
Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Экономика
В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов.
Футбол
Red Bull не будет покупать «Спартак»
По информации Salzburger Nachrichten со ссылкой на источники в компании, слухи о возможной продаже клуба австрийской компании и переименовании московского стадиона команды в Red Bull Arena являются выдуманными.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Футбол
Федор Смолов вошел в топ-20 самых дорогих российских футболистов
Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
Экономика
Орешкин призвал готовить экономику России к планам ЕС по климату
Политика стран Евросоюза по климатическим изменениям повлияет на рынок поставок нефти и газа из России, поэтому готовить экономику страны под соответствующие изменения необходимо уже сегодня.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Политика
Нетаньяху назвал «великой миссией» свою поездку в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "великой миссией" свою предстоящую поездку в Вашингтон, где могут огласить новый план ближневосточного урегулирования.