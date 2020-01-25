с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Армия и оружие В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24 Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».

Общество Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.

Армия и оружие Российский «Искандер-М» оказался ядерным Из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) следует, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение, пишет блог bmpd в LiveJournal.

Политика МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Политика Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

Политика В МЧС объяснили поведение главы Чувашии при выдаче машин пожарным В пресс-службе МЧС Чувашии прокомментировали распространившееся в СМИ и соцсетях видео, на кадрах которого видно, как глава региона Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником ведомства, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники.

Политика Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Общество Собянин пообещал вывезти радиоактивный грунт со склона Москвы-реки Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Экономика В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов.

Футбол Red Bull не будет покупать «Спартак» По информации Salzburger Nachrichten со ссылкой на источники в компании, слухи о возможной продаже клуба австрийской компании и переименовании московского стадиона команды в Red Bull Arena являются выдуманными.