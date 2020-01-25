с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Происшествия В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро Из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе пропали исторические монеты стоимостью свыше миллиона евро, сообщил сайт братиславской газеты Pravda со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах и музее.

Политика В МИД Украины обвинили Россию в краже истории Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) Украины Василий Бондар обвинил Россию в краже истории и попытках вбить "клин истории" в отношения между Украиной и Польшей.

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Шоу-бизнес Рудковская с семьей защищаются от коронавируса медицинскими масками Яна Рудковская опубликовала в своем Инстаграме новый снимок, на котором она со своим супругом Евгением Плющенко, сыном Александром (он же Гном Гномыч) позирует в медицинской маске.

Политика Помощник Путина Сурков уходит в отставку Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».