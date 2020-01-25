Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Читать в источнике
Комментировать525
с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
.
Известиявчера в 21:38

Подробнее о событии

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Газета.Ru04:05

Лукашенко одобрил начало работы над изменением газового контракта с Россией

ТАССвчера в 20:40

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Известиявчера в 21:38

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

Эхо Москвывчера в 21:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

РИА Новостивчера в 20:53

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБКвчера в 23:27

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМвчера в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии

Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Газета.Ru 11:11
Армия и оружие

Для выхода мирных жителей в Идлибе организовали три гумкоридора

РИА Новости 12:10
Происшествия

В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро

Из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе пропали исторические монеты стоимостью свыше миллиона евро, сообщил сайт братиславской газеты Pravda со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах и музее.
РИА Новости 09:47
Политика

В МИД Украины обвинили Россию в краже истории

Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) Украины Василий Бондар обвинил Россию в краже истории и попытках вбить "клин истории" в отношения между Украиной и Польшей.
Газета.Ru 12:32
Музыка

За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков

РИА Новости вчера в 03:58
Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 21

«Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 21, раненых — 1030», — говорится в заявлении.
RT на русском 02:26
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Уфимские Заметки вчера в 11:00
Биатлон

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости 10:26
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

РИА Новости 12:50
Шоу-бизнес

Рудковская с семьей защищаются от коронавируса медицинскими масками

Яна Рудковская опубликовала в своем Инстаграме новый снимок, на котором она со своим супругом Евгением Плющенко, сыном Александром (он же Гном Гномыч) позирует в медицинской маске.
Вести Подмосковья 01:47
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Теннис

Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:52
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Коммерсантъ 11:09
Единоборства

Крис Сайборг оказалась легче Джулии Бадд на взвешивании Bellator 238

По итогам взвешивания Бадд оказалась немного тяжелее соперницы. В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл встретится с Адамом Бориксом.
Чемпионат вчера в 16:43
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Политика

Помощник Путина Сурков уходит в отставку

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.
NewsFrol 04:45
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу

Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
NewInform 10:17
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы 06:00
Армия и оружие

США впервые провели учения с вертолетами Ми-24

Пара советских ударных вертолетов Ми-24 впервые приняла участие в тренировке ВВС США.
Российская газета 03:10
Происшествия

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России.
РБК 12:31
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru вчера в 14:00
Армия и оружие

В ДНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о перехвате беспилотника украинской армии.
RT на русском 07:55
Армия и оружие

Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ

Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Политическая Экспертиза вчера в 12:27
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Общество

Владельцем порностудии, где совращали подростков, оказался получатель президентского гранта и борец с экстремизмом

В Красноярске правоохранительные органы «накрыли» бордель, а по совместительству и порностудию, который размещался в обычной многоэтажке.
Аргументы недели 12:01
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Политика

Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное