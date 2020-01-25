Общество
РИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известиявчера в 21:38
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В МИД Украины обвинили Россию в краже истории
Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) Украины Василий Бондар обвинил Россию в краже истории и попытках вбить "клин истории" в отношения между Украиной и Польшей.
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Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
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По итогам взвешивания Бадд оказалась немного тяжелее соперницы. В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл встретится с Адамом Бориксом.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
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Кино
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Армия и оружие
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Происшествия
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России.
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Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Армия и оружие
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Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
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Политика
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"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Политика
Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.