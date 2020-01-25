Общество
РИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известиявчера в 21:38
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Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
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Общество
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В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
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Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
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Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
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В Турции Россию обвинили в обмане с ЗРК С-400
В Турции многие начали возмущаться тем фактом, что РФ не стала передавать часть технологий ЗРК С-400.
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В Кремле допустили голосование россиян против поправок в Конституцию
Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не является простой формальностью .
Кино
Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»
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В Великобритании песня «Тату» получила платиновый статус
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Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
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В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус
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Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).