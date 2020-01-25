Общество
РИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известиявчера в 21:38
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Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
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Старинные монеты на €1 млн украли из музея Словакии
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в соревновании танцевальных пар на ЧЕ
Российская танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
Кино
Collider: работу над сериалом про Оби-Ван Кеноби приостановили
Издание Collider со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney и Lucasfilm приостановили работу над сериалом про Оби-Вана Кеноби.
Авто
Новый кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7
Вслед за среднеразмерным кроссовером GV80, который уже представлен, и компактным GV70, чья премьера ожидается в этом году, Genesis может выпустить еще один – полноразмерный GV90.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.
Политика
Иранский депутат: сбитому лайнеру могли отключить систему опознавания
Украинский Boeing 737-800, сбитый 8 января, возможно, летел с дистанционно отключенным транспондером, передающим код самолета, заявил депутат меджлиса Ирана Ахмад Алирезабейги (Ahmad Alirezabeigi) 25 января, сообщает «Лента.ру».
Армия и оружие
У США появился «летающий авианосец»
Военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins («Гремлины»), фактически является «летающим авианосцем», пишет Popular Mechanics.
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Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем вывоз россиян из страны
Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.
Футбол
«Челси» прошел «Халл Сити» в Кубке Англии
Футболисты «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии дома проиграли лондонскому «Челси».
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» начал судиться с создателями фильма
Происшествия
В Иране экстренно сел пассажирский самолет
В аэропорту Тегерана Мехрабад совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour, сообщает Reuters.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Биатлон
Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован
Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
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Бывший муж Пелагеи с новой возлюбленной уехал в Мюнхен на операцию
Виновницей разрыва не безосновательно называют Марию Гончар, с которой хоккеиста то и дело видели вместе еще во время его брака с певицей Пелагеей.
Армия и оружие
В ДНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о перехвате беспилотника украинской армии.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Хоккей
Невероятный камбэк «Йокерита» вывел «Ак Барс» в плей-офф
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Общество
Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио
Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до восьми
Восемь человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса под Калугой.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».