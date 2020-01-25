с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Авто Новый кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7 Вслед за среднеразмерным кроссовером GV80, который уже представлен, и компактным GV70, чья премьера ожидается в этом году, Genesis может выпустить еще один – полноразмерный GV90.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.

Политика Иранский депутат: сбитому лайнеру могли отключить систему опознавания Украинский Boeing 737-800, сбитый 8 января, возможно, летел с дистанционно отключенным транспондером, передающим код самолета, заявил депутат меджлиса Ирана Ахмад Алирезабейги (Ahmad Alirezabeigi) 25 января, сообщает «Лента.ру».

Армия и оружие У США появился «летающий авианосец» Военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins («Гремлины»), фактически является «летающим авианосцем», пишет Popular Mechanics.

Происшествия В Иране экстренно сел пассажирский самолет В аэропорту Тегерана Мехрабад совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour, сообщает Reuters.

Экономика Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Общество Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.