Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Читать в источнике
Комментировать537
с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
.
Известиявчера в 21:38

Подробнее о событии

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Газета.Ru04:05

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМвчера в 19:58

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Известиявчера в 21:38

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

Эхо Москвывчера в 21:05

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

РИА Новостивчера в 20:53

Лукашенко одобрил начало работы над изменением газового контракта с Россией

ТАССвчера в 20:40

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБКвчера в 23:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия 14:34
Происшествия

Старинные монеты на €1 млн украли из музея Словакии

Телеканал 360° 15:05
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили в соревновании танцевальных пар на ЧЕ

Российская танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
RT на русском 10:50
Кино

Collider: работу над сериалом про Оби-Ван Кеноби приостановили

Издание Collider со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney и Lucasfilm приостановили работу над сериалом про Оби-Вана Кеноби.
Игромания.ру вчера в 02:03
Авто

Новый кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7

Вслед за среднеразмерным кроссовером GV80, который уже представлен, и компактным GV70, чья премьера ожидается в этом году, Genesis может выпустить еще один – полноразмерный GV90.
Автоновости дня вчера в 16:10
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.
Газета.Ru 07:22
Политика

Иранский депутат: сбитому лайнеру могли отключить систему опознавания

Украинский Boeing 737-800, сбитый 8 января, возможно, летел с дистанционно отключенным транспондером, передающим код самолета, заявил депутат меджлиса Ирана Ахмад Алирезабейги (Ahmad Alirezabeigi) 25 января, сообщает «Лента.ру».
Красная весна 13:20
Армия и оружие

У США появился «летающий авианосец»

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins («Гремлины»), фактически является «летающим авианосцем», пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru 23 января в 16:14
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

РИА Новости 12:50
Общество

Посольство РФ обсуждает с Китаем вывоз россиян из страны

Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.
Росбалт 09:48
Футбол

«Челси» прошел «Халл Сити» в Кубке Англии

Футболисты «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии дома проиграли лондонскому «Челси».
ProstoProSport 14:23
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» начал судиться с создателями фильма

Вечерняя Москва 14:01
Происшествия

В Иране экстренно сел пассажирский самолет

В аэропорту Тегерана Мехрабад совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour, сообщает Reuters.
РБК 16:00
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 13:06
Биатлон

Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Чемпионат 14:50
Шоу-бизнес

Бывший муж Пелагеи с новой возлюбленной уехал в Мюнхен на операцию

Виновницей разрыва не безосновательно называют Марию Гончар, с которой хоккеиста то и дело видели вместе еще во время его брака с певицей Пелагеей.
МонаВиста 11:35
Армия и оружие

В ДНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о перехвате беспилотника украинской армии.
RT на русском 07:55
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия вчера в 20:06
Хоккей

Невероятный камбэк «Йокерита» вывел «Ак Барс» в плей-офф

Московский Комсомолец 14:31
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Уфимские Заметки вчера в 11:00
Политика

Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

Известия 13:52
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Армия и оружие

Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Экономика

Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
RT на русском вчера в 03:36
Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

RT на русском 04:54
Общество

Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио

Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.
РИА Новости 08:52
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до восьми

Восемь человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса под Калугой.
ТАСС 13:23
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Экономика

Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен

Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Газета Малый бизнес вчера в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное