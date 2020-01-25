с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Экономика Вторичное жилье не выходит из спячки Самый выраженный рост цен в январе аналитики ЦИАН отмечают в Нижнем Новгороде, где вторичное жилье за месяц подорожало на 1,9%, до 73,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 8,8%.

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Баскетбол Неймар посвятил гол погибшему баскетболисту Брайанту Неймар после гола показал пальцами цифры 2 и 4. Напомним, Брайант выступал под игровым номером 24.

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Гаджеты Умные часы Oppo получат уникальную функцию Предполагается, что уникальная функция станет для часов Oppo дополнительным конкурентным преимуществом над другими моделями.

Общество Установлен источник китайского коронавируса Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.

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Политика Соловьёв прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию польской стороне за причиненный во время Второй мировой войны ущерб.

Общество Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Армия и оружие Украинские боевики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе Украинские боевики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах оккупированных Украиной н.п. Попасной и Троицкого.

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Баскетбол Трамп высказался о гибели баскетболиста Коби Брайанта Американский президент Дональд Трамп назвал ужасной новость о гибели в авиакатастрофе легендарного баскетболиста, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

Экономика Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.