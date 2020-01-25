с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

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