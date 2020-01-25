Общество
РИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известиявчера в 21:38
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Спорт
Россия и Украина могут вместе провести чемпионат Европы по гандболу
Учитывая, что предпочтение отдается совместным заявкам, Сергей Шишкарев предложил провести чемпионат Европы 2026 года в России и Белоруссии.
Общество
В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщили представители минздрава провинции Онтарио в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC.
Происшествия
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Политика
Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал конфликт с американской радиоведущей Мэри Луиз Келли, которая ранее заявила, что дипломат ее нецензурно обругал после вопроса об Украине.
Общество
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек
Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 54 человек.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат
Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
Происшествия
Стала известна судьба обрушившегося в Кузбассе завода
В Прокопьевске полностью восстановят ангар вагоносборочного цеха «Новотранс», у которого накануне обрушилась крыша.
Футбол
«Валенсия» обыграла «Барселону» в матче чемпионата Испании
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Армия и оружие
Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Авто
В ГИБДД разъяснили новый закон о регистрации авто
При втором варианте водитель оплачивает госпошлину 850 рублей и получает в ГИБДД только свидетельство о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а за изготовлением самих номеров (металлических табличек, которые крепятся на машину) обращается в специализированную организацию.
Авто
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры
В Сети рассекретили внешность «заряженной» и «внедорожной» версий Skoda Octavia четвертого поколения.
Политика
В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Преступления Бандеры и украинских националистов Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов * и Украинской повстанческой армии *, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Футбол
Три российских футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи
Трое российских футболистов дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды.
Технологии
Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" с крупным счетом обыграла "Шальке" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Общество
Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется
В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за нераспространение вируса Белый дом берет на себя.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Общество
Канделаки оценила поведение главы Чувашии в скандале с пожарными
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.