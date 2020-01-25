Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

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