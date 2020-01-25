Энергетика
РИА НовостиЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известия24 января в 21:38
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Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
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Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos
В ходе форума Seltos.Club назвали точную дату начала продаж данной модели.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»
Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
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Число погибших из-за ливней в Бразилии выросло до 53 человек
Число жертв наводнений в бразильских штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты
Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом
Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Политика
Из-за вопроса об Украине Помпео обругал ведущую на радио
На американскую радиоведущую Мэри Луиз нецензурно выругался госсекретарь США Майк Помпео, после того как женщина задала ему вопрос об Украине.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Баскетбол
«Сан-Антонио» дома проиграл «Торонто»
«Сан-Антонио» на своем паркете уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (106:110).
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Происшествия
Девять человек погибли при падении вертолета Коби Брайанта
На борту вертолета баскетболиста Коби Брайанта в момент катастрофы находились девять человек.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Энергетика
Россия может прервать транзит газа через Польшу
Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
Хоккей
Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Экономика
Греф рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское руководство высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа.