с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Армия и оружие Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.

Общество Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Происшествия Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево» Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.

Шоу-бизнес Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.

Общество Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.

Политика Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.

Экономика Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.