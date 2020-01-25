Энергетика

ИА REXИА REXЛукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии одобрил внесение изменений в соглашение по газу с РФ. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
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Известия24 января в 21:38

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

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