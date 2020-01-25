с чего всё началось

Президент Белоруссии одобрил внесение изменений в соглашение по газу с РФ. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Политика Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Общество Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.

Общество Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.

Армия и оружие Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.

Происшествия На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика В России резко увеличились цены на йод В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.

Политика Песков объяснил отставку правительства Медведева По словам Пескова, кабинет министров во главе с Медведевым отправился в отставку для того, чтобы предоставить возможность российскому лидеру достигать поставленных целей нацразвития.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова раскрыла детали своей свадьбы Волочкова добавила, что на первой свадьбе у нее было пять платьев, а на предстоящей у нее их будет семь.