с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора, которым одобрил проект протокола о внесении поправок в газовое соглашение с Россией.

Лукашенко одобрил внесение поправок в газовый контракт с Россией

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.

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