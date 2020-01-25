Энергетика
Комсомольская правдаЛукашенко одобрил внесение поправок в газовый контракт с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора, которым одобрил проект протокола о внесении поправок в газовое соглашение с Россией.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известия24 января в 21:38
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Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Политика
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Хоккей
Овечкин – о пропуске матча с «Монреалем»: буду скучать по этой игре, но я думал о будущем
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал пропуск предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
Общество
Банки в России могут потерять $200–300 тысяч из-за сбоя оборудования
Российские банки могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя в работе серверов или систем хранения данных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Schneider Electric.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Общество
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых.
Культура
Шнуров хочет продюсировать других артистов
Музыкант Сергей Шнуров не исключает, что займется продюсирование после роспуска группировки «Ленинград».
Авто
Назвали неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
«Российская газета» назвала ключевые неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Технологии
Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике
Футбол
Кокорин выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с «Зальцбургом»
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Происшествия
В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство
Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в туалете одной из больниц Гонконга в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал, полиция разыскивает причастных, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске
Культура
В московском «Манеже» открывается масштабная экспозиция шедевров Сальвадора Дали
Живопись и гравюры дополнят рисунки, тут особый интерес к иллюстрациям собственной книги мастера, чей творческий путь удастся проследить с начала прошлого века и почти до его окончания.
Общество
В Белоруссию пришла первая партия норвежской нефти
Вся партия норвежской нефти составляет 86 тысяч тонн. Она поступит на завод в Новополоцке в ближайшие две недели.
Происшествия
Полиция Читы нашла мать живших в заброшенном доме детей
Полицейские нашли мать четверых детей, которые вместе с отцом жили в заброшенном доме Читы.