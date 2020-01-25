Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЛукашенко одобрил внесение поправок в газовый контракт с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора, которым одобрил проект протокола о внесении поправок в газовое соглашение с Россией.
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«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Газета.Ru25 января в 04:05

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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

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Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

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Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

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