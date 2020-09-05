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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Лукашенко определил главную задачу и проблему Белоруссии

Лукашенко ранее заявлял о важности поддержки Белоруссии со стороны России. Он неоднократно подчёркивал, что именно это является стабилизацией ситуации в стране. «Россия – братская страна, которая всегда была главным партнёром и рынком сбыта товаров из Белоруссии», - отмечал он.В источнике
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Lenta.ru

Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Lenta.ruвчера в 07:46
RT на русском

Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:47
РИА Новости

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:09
ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

ТАССвчера в 08:07
Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

Коммерсантъвчера в 09:22
РБК

Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

РБКвчера в 08:35
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике

Газета.Ruвчера в 08:35

ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах
Городовой4 сентября в 04:49
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РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине следующего года, заявил 6 сентября генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Известия23:09
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спортвчера в 06:52
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфоросвчера в 03:08
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