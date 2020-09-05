Лукашенко определил главную задачу и проблему Белоруссии
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Лукашенко ранее заявлял о важности поддержки Белоруссии со стороны России. Он неоднократно подчёркивал, что именно это является стабилизацией ситуации в стране. «Россия – братская страна, которая всегда была главным партнёром и рынком сбыта товаров из Белоруссии», - отмечал он.В источнике
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Газета.Ruвчера в 08:35