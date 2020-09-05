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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Лукашенко определил главную задачу и проблему Белоруссии

Лукашенко ранее заявлял о важности поддержки Белоруссии со стороны России. Он неоднократно подчёркивал, что именно это является стабилизацией ситуации в стране. «Россия – братская страна, которая всегда была главным партнёром и рынком сбыта товаров из Белоруссии», - отмечал он.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике

Газета.Ruвчера в 08:35
RT на русском

Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:47
РИА Новости

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:09
ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

ТАССвчера в 08:07
Lenta.ru

Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Lenta.ruвчера в 07:46
РБК

Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

РБКвчера в 08:35
Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

Коммерсантъвчера в 09:22

Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

Гендиректор «СТС» сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Пятый канал, согласно высказыванию генерального директора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры проекта «Воронины» собирались продлить сериал на два сезона.
ToDay News Ufaвчера в 10:26
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«Реал» намерен выручить 100 млн евро с продажи четырёх игроков

Отмечается, что "Реал" хотел бы расстаться с Лукасом Васкесом, если получит выгодное предложение, однако сам футболист не намерен покидать мадридскую команду, что делает этот трансфер маловероятным.
Soccer.ruвчера в 14:24