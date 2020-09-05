Лукашенко ранее заявлял о важности поддержки Белоруссии со стороны России. Он неоднократно подчёркивал, что именно это является стабилизацией ситуации в стране. «Россия – братская страна, которая всегда была главным партнёром и рынком сбыта товаров из Белоруссии», - отмечал он.